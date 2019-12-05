Источник материала: Новости Волковыска

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва завершают работу над программой действий для интеграции в рамках Союзного государства и пакетом дорожных карт.

Лукашенко заявил об этом в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.

Глава государства рассказал, что рабочие группы во главе с премьер-министрами двух стран 6 декабря обсудят эти вопросы.

Президент заметил, что такой вариант он предложил Путину, чтобы они могли 7 декабря встретиться и посмотреть, что «наработали премьер-министры и руководители групп».

Вместе с тем Лукашенко заявил, что некоторые принципиальные вопросы пока еще только предстоит решить, в частности по газу и нефти.

«Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем», – отметил Глава государства.

Во время обращения Глава государства также отметил, что в настоящее время президент России Владимир Путин испытывает на себе антибелорусское давление.

Переговоры лидеров двух стран пройдут в Сочи 7 декабря.