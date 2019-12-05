"Говорящая" елка, театрализованные представления, "Сказочный экспресс" Дедов Морозов и Снегурочек, много музыки и веселья - завтра состоится зажжение главной елки Ивьевщины

Дорогие ивьевчане и гости города!
Приглашаем вас 7 декабря 2019 года в 17.00 в г.Ивье на праздник зажжения огней на главной елке.
В преддверии Нового 2020 года на площади возле Ивьевского центра культуры и досуга пройдет праздничная программа «Праздник к нам идет».
В программе:
театрализованное представление «Новогодний фейерверк» (народный театр игры «Зеленый фургон»);
интерактив «Говорящая ёлка»;
прибытие Дедов Морозов и Снегурочек «Сказочный экспресс» (организации и учреждения г.Ивье);
игры, конкурсы, хороводы от Деда Мороза и Снегурочки;
выставка-продажа сувенирной продукции.
19.00 – дансинг-шоу программа (Ивьевский центр культуры и досуга).