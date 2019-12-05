﻿ "Говорящая" елка, театрализованные представления, "Сказочный экспресс" Дедов Морозов и Снегурочек, много музыки и веселья - завтра состоится зажжение главной елки Ивьевщины. 21.by
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"Говорящая" елка, театрализованные представления, "Сказочный экспресс" Дедов Морозов и Снегурочек, много музыки и веселья - завтра состоится зажжение главной елки Ивьевщины

06.12.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Дорогие ивьевчане и гости города!

Приглашаем вас 7 декабря 2019 года в 17.00 в г.Ивье на праздник зажжения огней на главной елке.

В преддверии Нового 2020 года на площади возле Ивьевского центра культуры и досуга пройдет праздничная программа «Праздник к нам идет».

В программе:

театрализованное представление «Новогодний фейерверк» (народный театр игры «Зеленый фургон»);

интерактив «Говорящая ёлка»;

прибытие Дедов Морозов и Снегурочек «Сказочный экспресс» (организации и учреждения г.Ивье);

игры, конкурсы, хороводы от  Деда Мороза и Снегурочки;

выставка-продажа сувенирной продукции.

19.00 – дансинг-шоу программа (Ивьевский центр культуры и досуга).

 
 
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Дорогие ивьевчане и гости города! Приглашаем вас 7 декабря 2019 года в 17.00 в г.Ивье на праздник зажжения огней на главной елке. В преддверии Нового 2020 года на...
 
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