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В Костюковичском районе микроавтобус попал в выбоину и перевернулся. Есть пострадавшие
Источник материала: Tut.by
В Костюковичском районе утром 4 декабря перевернулся ГАЗ-2752 — микроавтобус попал в выбоину на дороге. Пострадали водитель и три пассажира,
Автомобиль двигался по дороге Печары — Волоськовня — Низьки, когда попал в выбоину. Водитель, 54-летний могилевчанин, потерял управление над машиной, из-за чего ту вынесло в кювет.
Микроавтобус опрокинулся, водитель и три пассажира — 38-летняя женщина и двое 48-летних мужчин — получили травмы. Все четверо в больнице.
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Водитель не справился с управлением - и машина вылетела в кювет.
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