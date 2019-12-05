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В Костюковичском районе микроавтобус попал в выбоину и перевернулся. Есть пострадавшие

06.12.2019 11:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Костюковичском районе утром 4 декабря перевернулся ГАЗ-2752 — микроавтобус попал в выбоину на дороге. Пострадали водитель и три пассажира, сообщает УВД Могоблисполкома.


Автомобиль двигался по дороге Печары — Волоськовня — Низьки, когда попал в выбоину. Водитель, 54-летний могилевчанин, потерял управление над машиной, из-за чего ту вынесло в кювет.

Микроавтобус опрокинулся, водитель и три пассажира — 38-летняя женщина и двое 48-летних мужчин — получили травмы. Все четверо в больнице.


 
 
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Водитель не справился с управлением - и машина вылетела в кювет.
 
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