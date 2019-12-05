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Нацбанк: бизнес-климат в Беларуси в этом году хуже, чем в прошлом

06.12.2019 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Индекс бизнес-климата, как с поправкой на сезонность, так и без, в августе—октябре текущего года снизился до 3,6% с 4% за аналогичный период прошлого года.

Данный индекс рассчитывается Национальным банком РБ на основе опроса руководителей белорусских предприятий.

По сравнению с маем—июлем текущего года индекс бизнес-климата с поправкой на сезонность не изменился, в то время как индекс без поправки уменьшился на 9,6 процентного пункта. Данное сокращение вызвано сезонным уменьшением спроса на товары и услуги, замедлением роста объемов производства, а также ухудшением ожиданий на следующие три месяца.

При этом экономическую конъюнктуру в августе—октябре 2019 года благоприятной назвали 61,6% руководителей предприятий, что на 2,9 процентного пункта больше, чем в мае—июле того же года. Увеличилось и число руководителей, которые оценили положение своего предприятия как удовлетворительное: до 70,8% с 70% за предыдущий период.

Плохим назвали состояние своих предприятий 18,2% опрошенных, тогда как в предыдущем периоде так считали 19,8% опрошенных. Различие небольшое, и в принципе, оно может объясняться статистической погрешностью при проведении опроса.

В августе—октябре текущего года резко ухудшилась оценка спроса на товары и услуги. Баланс ответов руководителей предприятий по данному вопросу составил минус 0,9%, что указывает на сокращение спроса. 


Хуже всего оценили ситуацию в торговле, где баланс ответов составил минус 4,2%, и это при том, что в мае—июле текущего года он составлял 0,3%. На транспорте баланс ответов снизился до минус 3,3% с 0%, в промышленности — до 0,9% с 1,7%, а в строительстве — до 0,3% с 6,6%.

Баланс ответов в отношении роста объема производства в августе—октябре текущего года уменьшился на 1 процентный пункт, но остался в положительной области и составил 3,4%. 

А в промышленности баланс ответов по вопросу о производстве увеличился на 2,2 процентных пункта и достиг 4,4%. Но в строительстве баланс ответов снизился на 4,8 процентного пункта до 9,4%.

В отрицательную область ушли торговля и транспорт, где соответственно баланс ответов насчет роста производства снизился на 3,3 процентного пункта до минус 2,2% и на 2,4 процентного пункта до минус 2,5%.
 
 
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Индекс бизнес-климата, как с поправкой на сезонность, так и без, в августе—октябре текущего года снизился до 3,6% с 4% за аналогичный период прошлого года.
 
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