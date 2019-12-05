В Глубокском районе Ford опрокинулся в кювет: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при опрокидывании автомобиля в кювет в Глубокском районе, сообщили в областной ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла 5 декабря, около 13.00, вблизи деревни Плиса. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Ford Focus ехал по трассе Полоцк — Глубокое — граница Литвы, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.



Фото: ГАИ

В результате ДТП два 64-летних пассажира получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Водитель в аварии не пострадал.

В ГАИ отметили, что водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.