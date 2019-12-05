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В Глубокском районе Ford опрокинулся в кювет: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Два человека получили травмы при опрокидывании автомобиля в кювет в Глубокском районе,
Авария произошла 5 декабря, около 13.00, вблизи деревни Плиса. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Ford Focus ехал по трассе Полоцк — Глубокое — граница Литвы, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП два 64-летних пассажира получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Водитель в аварии не пострадал.
В ГАИ отметили, что водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
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Водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
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