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В Глубокском районе Ford опрокинулся в кювет: пострадали два человека

06.12.2019 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека получили травмы при опрокидывании автомобиля в кювет в Глубокском районе, сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла 5 декабря, около 13.00, вблизи деревни Плиса. Предварительно установлено, что 39-летний водитель Ford Focus ехал по трассе Полоцк — Глубокое — граница Литвы, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.


Фото: ГАИ

В результате ДТП два 64-летних пассажира получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Водитель в аварии не пострадал.

В ГАИ отметили, что водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

 
 
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Водитель и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
 
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