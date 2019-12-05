Сколько компаний платят в Беларуси «налог на Google» и на какую сумму они пополнили госбюджет

Источник материала: Tut.by

В Беларуси на начало декабря «налог на Google» уплачивали 74 иностранные компании, которые предоставляют услуги в электронной форме физлицам. За 9 месяцев этого года госбюджет пополнился за счет этого сбора на 16 миллионов 744 тысячи рублей, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Напомним, с 2018 года иностранные компании, которые в Беларуси предоставляют услуги в электронной форме физлицам и осуществляют расчеты с покупателями за эти услуги, должны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС).

Среди компаний, которые уплачивают этот сбор, значатся Google, Amazon, Apple, Linkedin, Netflix, Booking.com, Uber, Viber, ITunes.

К услугам в электронной форме относятся, к примеру, предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга, предоставление доступа к поисковым системам в Сети, оказание рекламных услуг в Сети.