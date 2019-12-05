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Мужик из народа. Тайны жизни и смерти Михаила Евдокимова

06.12.2019 11:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мужик из народа. Тайны жизни и смерти Михаила Евдокимова
www.globallookpress.com

***

Близкие, друзья и коллеги Евдокимова до сих пор не понимают, как артиста занесло в политику. Впрочем, когда Евдокимов баллотировался на пост губернатора Алтайского края, мало кто отнесся к этой затее всерьез. Даже сам Евдокимов растерялся, узнав о своей победе. Политика для него была занятием абсолютно новым. Главным делом его жизни была сцена. Еще в школе он начал выходить к публике с песнями, конферансом, пародиями. Создал собственную группу. Поступал в цирковое училище и культпросвет училище на отделение балалаечников. Также Евдокимов руководил сельским домом культуры в селе Усть-Катунь. Был капитаном команды КВН в годы своей учебы в Новосибирском институте торговли.

В политику же Евдокимов подался лишь потому, что считал своим долгом помочь жителям Алтайского края, который считал лучшим местом на земле. Бремя политика оказалось для него непростым. Он не особо разбирался в тонкостях экономики, часто путал термины и был, в общем, несистемным человеком. Несмотря на отсутствие политического опыта, с первых дней своего губернаторства Евдокимов начал ожесточенную борьбу с коррупцией, социальной несправедливостью. В этих вопросах он не желал идти ни на какие компромиссы. Конечно, Евдокимов очень скоро, будучи на посту губернатора, стал крайне неудобной фигурой для бизнес- и политических элит. Он постоянно путал всем карты, раздражал своей прямотой. В какой-то момент политкорректная конфронтация переросла в открытый конфликт. Евдокимову была объявлена неофициальная война.


Мужик из народа. Тайны жизни и смерти Михаила Евдокимова
Фото: www.globallookpress.com

Друзья и родные часто говорят о том, что Евдокимов предчувствовал скорую смерть. Незадолго до своей гибели он часто и открыто говорил об этом. Последние несколько месяцев жизни Михаил не расставался с черным дипломатом, в котором были собраны все документы, доказывающие то, что он честно и правильно выполнял свою работу. После автокатастрофы, которая случилась 7 августа 2005 года в 29 километрах от Бийска, этот дипломат с документами таинственным образом исчез. Случившаяся трагедия до сих пор вызывает немало вопросов у родственников и друзей артиста и политика. Вдова Евдокимов, единственная чудом уцелевшая в той катастрофе, абсолютно уверена, что авария была подстроена. Сторонники этого предположения уверяют, что незадолго до трагедии Евдокимову отказали в машинах сопровождения. На его телефон постоянно поступали угрозы, из-за которых он порой по несколько раз в месяц менял номера. Однако следствие не усмотрело в смерти губернатора заказного мотива.

Мужик из народа. Тайны жизни и смерти Михаила Евдокимова Михаил Задорнов: сила славян в единстве

Вторая семья

Учитывая невероятное количество врагов у Евдокимова, удивительно, что до последних дней своей жизни ему удавалось скрывать то, что он живет на две семьи. Ведь эта информация могла бы стать мощным оружием в руках недругов. Его вторая, гражданская супруга, 23-летняя чернокожая модель Инна Белова была вынуждена выйти из тени, поскольку информацию о ее отношениях с губернатором «доброжелатели» все-таки обнародовали. Она растила рождённого от Евдокимова сына Данилу. Для официальной вдовы Михаила Сергеевича Галины, с которой он прожил 25 лет, это известие стало еще одним серьезным ударом. Поначалу она отказывалась в это верить. Но факты были убедительны. В какой-то момент она возненавидела соперницу. Белова же, набравшись мужества, через прессу принесла вдове свои искренние извинения. «Теперь нам делить больше нечего», — добавила она тогда в своем заявлении.

Спустя четыре года после смерти Евдокимова его вдова Галина и Инна нашли в себе силы встретиться лично. Ради Михаила, которого они любили, ради его детей женщины приняли решение забыть об обидах. Сегодня Галина и Инна продолжают уже по-дружески общаться, вместе растят детей и внуков Михаила Сергеевича. «Прошлого не вернуть. Наш Миша давно на небесах. Делить нам больше нечего», — говорят они. Всего у Евдокимова осталось трое детей: дочь Анна от брака с Галиной, внебрачная дочь Анастасия от Надежды Жарковой и самый младший ребенок — сын Даниил от Инны Беловой.

 
 
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6 декабря 1957 года родился известный пародист, артист и политик Михаил Евдокимов.
 
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