Золотовалютные резервы Беларуси сократились в ноябре

Источник материала: Ежедневник



фото: sprotyv.info

Несмотря на ноябрьское сокращение, общий объем ЗВР превышает установленный минимальный показатель.

Как сообщил Нацбанк, на 1 декабря золотовалютные резервы Беларуси составили почти 9, 159 млрд долларов. Минимум, предусмотренный Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2019 год, составляет 7,1 млрд долларов.

Динамика ЗВР в последние месяцы была такова: в ноябре «золотой запас» снизился на 34,9 млн долларов (0,4%), в октябре – вырос на 362,9 млн долларов (на 4,1%).

Как поясняет Нацбанк, ноябрьское снижение объясняется плановым погашением внешних и внутренних обязательств страны в валюте на общую сумму 193 млн долларов.

Поддержание уровня ЗВР обеспечили покупка валюты Нацбанком на торгах и ее поступление в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты