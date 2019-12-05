|
Золотовалютные резервы Беларуси сократились в ноябре
06.12.2019 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sprotyv.info
Несмотря на ноябрьское сокращение, общий объем ЗВР превышает установленный минимальный показатель.
Как сообщил Нацбанк, на 1 декабря золотовалютные резервы Беларуси составили почти 9, 159 млрд долларов. Минимум, предусмотренный Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2019 год, составляет 7,1 млрд долларов.
Динамика ЗВР в последние месяцы была такова: в ноябре «золотой запас» снизился на 34,9 млн долларов (0,4%), в октябре – вырос на 362,9 млн долларов (на 4,1%).
Как поясняет Нацбанк, ноябрьское снижение объясняется плановым погашением внешних и внутренних обязательств страны в валюте на общую сумму 193 млн долларов.
Поддержание уровня ЗВР обеспечили покупка валюты Нацбанком на торгах и ее поступление в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на ноябрьское сокращение, общий объем ЗВР превышает установленный минимальный показатель.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)