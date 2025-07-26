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Цены на квартиры растут, а на рынке — все равно хапун? Это хрупкая иллюзия. И вот почему
26.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Есть несколько важных моментов в данных по реальным сделкам от НКА и
Это провал
Количество сделок на «квартирном» рынке серьезно упало. Во 2 квартале 2025-го было меньше сделок с квартирами, чем во втором «постшоковом» квартале 2022 года. И на треть меньше, чем в «хапуновом» 2 квартале 2024-го.
В июне было зарегистрировано минимальное (для июня) количество сделок за последние 5 лет.
А по ощущениям тех, кто ищет себе квартир, спрос-то бодренький… Но им, ощущениям, увы, доверять нельзя. Голые цифры говорят о провале спроса.
Богатые богатеют…
21% квартир, которые проданы в Минске, проданы по цене дороже 100 тысяч долларов. Это рекорд за всю историю наблюдения за рынком недвижимости в Минске.
В 2023 и 2024-м сделок с квартирами дороже 100 тысяч долларов было 12 и 16% соответственно. В 2021-м и вовсе 6%.
По ощущениям при нынешних ценах квартиры почти недоступны, но статистика показывает, что процент «состоятельных» покупателей уверенно вырос.
Почему? Ощущения не учитывают растущие доходы населения, в валютном эквиваленте – в том числе, и еще относительно доступное кредитование.
Да, богатые в последнее время стали богаче, видим, что растет и разрыв в медианной зарплате по отношению к средней. Обычно это было 25%, сейчас средняя зарплата за май выше медианной за май почти на 30%.
Все-таки нынешние цены – на пределе?
Да, и это тоже видно по циферкам. Статистика показала, что больше всего квартир продали во втором квартале во Фрунзенском районе.
По ощущениям всегда лидировал Октябрьский с его Минск-Миром.
Но тут полезно посмотреть на средний ценник – и все становится на свои места. В первом квартале 2025-го ценник в Октябрьском районе дорос до 1910 долларов за квадратный метр, во Фрунзенском – до 1630.
В Сухарево, Каменной горке, достаточно много современного жилья, с большего – хорошая, функционирующая инфраструктура. Как район для жизни – годится, предложение – достаточное, цена умеренная – лучшая заявка на номинацию «лидер потребительских предпочтений» есть. Самым вялым по продажам оказался Партизанский район со средним ценником выше Фрунзенского района и с малым количеством свежего жилфонда.
В общем, ощущения ощущениями, а статистика показывает, что 80% спроса перекочевало (даже по районам) туда, где цены ниже, жилье посвежей, инфраструктура максимально развитая.
Покупатели еще ищут этот баланс между качеством и ценой, но, судя по количеству сделок в реальности (возвращаемся к провальному началу лета) – все меньше людей способно его найти.
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Есть несколько важных моментов в данных по реальным сделкам от НКА и аналитике, вышедшей недавно на Realt. Статистика показывает явные тренды (народ не тянет ценник,...
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