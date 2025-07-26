Цены на квартиры растут, а на рынке — все равно хапун? Это хрупкая иллюзия. И вот почему

Все-таки нынешние цены – на пределе?

Да, и это тоже видно по циферкам. Статистика показала, что больше всего квартир продали во втором квартале во Фрунзенском районе.

По ощущениям всегда лидировал Октябрьский с его Минск-Миром.

Но тут полезно посмотреть на средний ценник – и все становится на свои места. В первом квартале 2025-го ценник в Октябрьском районе дорос до 1910 долларов за квадратный метр, во Фрунзенском – до 1630.

В Сухарево, Каменной горке, достаточно много современного жилья, с большего – хорошая, функционирующая инфраструктура. Как район для жизни – годится, предложение – достаточное, цена умеренная – лучшая заявка на номинацию «лидер потребительских предпочтений» есть. Самым вялым по продажам оказался Партизанский район со средним ценником выше Фрунзенского района и с малым количеством свежего жилфонда.