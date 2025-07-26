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Цены на квартиры растут, а на рынке — все равно хапун? Это хрупкая иллюзия. И вот почему

26.07.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Есть несколько важных моментов в данных по реальным сделкам от НКА и аналитике, вышедшей недавно на Realt. Статистика показывает явные тренды (народ не тянет ценник, сделок все меньше), а ощущения – почти полностью им противоположны (квартиры улетают как горячие пирожки, новые однушки уходят влет по 100 тысяч). Давайте сопоставим цифры и ощущения.


Это провал

Количество сделок на «квартирном» рынке серьезно упало. Во 2 квартале 2025-го было меньше сделок с квартирами, чем во втором «постшоковом» квартале 2022 года. И на треть меньше, чем в «хапуновом» 2 квартале 2024-го.

В июне было зарегистрировано минимальное (для июня) количество сделок за последние 5 лет.

А по ощущениям тех, кто ищет себе квартир, спрос-то бодренький… Но им, ощущениям, увы, доверять нельзя. Голые цифры говорят о провале спроса. 

Богатые богатеют…

21% квартир, которые проданы в Минске, проданы по цене дороже 100 тысяч долларов. Это рекорд за всю историю наблюдения за рынком недвижимости в Минске.

В 2023 и 2024-м сделок с квартирами дороже 100 тысяч долларов было 12 и 16% соответственно. В 2021-м и вовсе 6%.

По ощущениям при нынешних ценах квартиры почти недоступны, но статистика показывает, что процент «состоятельных» покупателей уверенно вырос.

Почему? Ощущения не учитывают растущие доходы населения, в валютном эквиваленте – в том числе, и еще относительно доступное кредитование.

Да, богатые в последнее время стали богаче, видим, что растет и разрыв в медианной зарплате по отношению к средней. Обычно это было 25%, сейчас средняя зарплата за май выше медианной за май почти на 30%. 

Все-таки нынешние цены – на пределе?

Да, и это тоже видно по циферкам. Статистика показала, что больше всего квартир продали во втором квартале во Фрунзенском районе. 

По ощущениям всегда лидировал Октябрьский с его Минск-Миром.

Но тут полезно посмотреть на средний ценник – и все становится на свои места. В первом квартале 2025-го ценник в Октябрьском районе дорос до 1910 долларов за квадратный метр, во Фрунзенском – до 1630. 

В Сухарево, Каменной горке, достаточно много современного жилья, с большего – хорошая, функционирующая инфраструктура. Как район для жизни – годится, предложение – достаточное, цена умеренная – лучшая заявка на номинацию «лидер потребительских предпочтений» есть. Самым вялым по продажам оказался Партизанский район со средним ценником выше Фрунзенского района и с малым количеством свежего жилфонда. 


В общем, ощущения ощущениями, а статистика показывает, что 80% спроса перекочевало (даже по районам) туда, где цены ниже, жилье посвежей, инфраструктура максимально развитая. 

Покупатели еще ищут этот баланс между качеством и ценой, но, судя по количеству сделок в реальности (возвращаемся к провальному началу лета) – все меньше людей способно его найти.

В «прогнозе погоды» на июль это ничего не корректирует. Слегка подешевевшие кредиты вкупе с народными надеждами на девальвацию могут дать небольшое увеличение сделок. В таком поиске баланса можно прожить все лето. 

 
Теги: Минск
 
 
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Есть несколько важных моментов в данных по реальным сделкам от НКА и аналитике, вышедшей недавно на Realt. Статистика показывает явные тренды (народ не тянет ценник,...
 
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