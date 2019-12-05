Депутат-«Мисс Беларусь» Мария Василевич ответила хейтерам

Источник материала: KYKY

Перед началом первой сессии нового состава беларуского парламента журналисту «Еврорадио» удалось взять комментарий у Марии Василевич. Она, если помните, – самый молодой депутат седьмого созыва (ей 22 года), а также «Мисс Беларусь» 2018 года. Василевич ответила, как отнеслась к хейтерам и критике во время избирательной кампании и немного после.

«Еврорадио»: «Вы упомянули внимание журналистов к вам. Известно, что черный пиар – тоже пиар. Как вы отнеслись к разным комментариям, которые были как в СМИ, так и в социальных сетях? Как воспринимали?»

Василевич: «На самом деле, да, действительно, комментариев было много, и они абсолютно разные. Честно вам скажу, что иногда были достаточно обидные. Но... как-то эмоционально на это реагировать, наверное, не стоит. Я встречалась с такими комментариями, когда принимала участие в конкурсе «Мисс Беларусь», и тогда люди тоже были недовольны, были какие-то обвинения в мой адрес.

С этим я столкнулась не в первый раз, поэтому, скажем так, адекватное восприятие этих комментариев у меня уже было и до этого. Поэтому не могу сказать, что они выбили меня как-то из колеи. Единственное, что такие комментарии были и со стороны журналистов, и каких-то других людей, в том числе других кандидатов по моему округу, как раз-таки показали основные цели, зачем люди туда идут. Чтобы поговорить, обсудить непонятные сплетни и вопросы либо действительно работать».

Также депутат Василевич заявила, что ни одно СМИ не внесла в черный список – и готова пообщаться со всеми, «несмотря на неправдивые высказывания». На вопрос корреспондента о том, что, по мнению девушки, привело ее к победе на выборах, депутат ответила, что лучше обратиться к людям, которые за нее голосовали.

Со слов Марии Василевич, на данный момент все ее инициативы пока «зеленые» – «есть только мысли, идеи и инициативы». Однако депутат предположила, что последует волна перемен существующих законов. Сейчас член парламента будет решать вопрос о жестоком обращении с животными – об этом ее попросила девушка из Бреста. Конкретный кейс, с которым обратились к Василевич, депутат назвать не смогла.