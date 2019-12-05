ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Депутат-«Мисс Беларусь» Мария Василевич ответила хейтерам

06.12.2019 11:45 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Перед началом первой сессии нового состава беларуского парламента журналисту «Еврорадио» удалось взять комментарий у Марии Василевич. Она, если помните, – самый молодой депутат седьмого созыва (ей 22 года), а также «Мисс Беларусь» 2018 года. Василевич ответила, как отнеслась к хейтерам и критике во время избирательной кампании и немного после.

«Еврорадио»: «Вы упомянули внимание журналистов к вам. Известно, что черный пиар – тоже пиар. Как вы отнеслись к разным комментариям, которые были как в СМИ, так и в социальных сетях? Как воспринимали?»

Василевич: «На самом деле, да, действительно, комментариев было много, и они абсолютно разные. Честно вам скажу, что иногда были достаточно обидные. Но... как-то эмоционально на это реагировать, наверное, не стоит. Я встречалась с такими комментариями, когда принимала участие в конкурсе «Мисс Беларусь», и тогда люди тоже были недовольны, были какие-то обвинения в мой адрес.

С этим я столкнулась не в первый раз, поэтому, скажем так, адекватное восприятие этих комментариев у меня уже было и до этого. Поэтому не могу сказать, что они выбили меня как-то из колеи. Единственное, что такие комментарии были и со стороны журналистов, и каких-то других людей, в том числе других кандидатов по моему округу, как раз-таки показали основные цели, зачем люди туда идут. Чтобы поговорить, обсудить непонятные сплетни и вопросы либо действительно работать».

Также депутат Василевич заявила, что ни одно СМИ не внесла в черный список – и готова пообщаться со всеми, «несмотря на неправдивые высказывания». На вопрос корреспондента о том, что, по мнению девушки, привело ее к победе на выборах, депутат ответила, что лучше обратиться к людям, которые за нее голосовали.

Со слов Марии Василевич, на данный момент все ее инициативы пока «зеленые» – «есть только мысли, идеи и инициативы». Однако депутат предположила, что последует волна перемен существующих законов. Сейчас член парламента будет решать вопрос о жестоком обращении с животными – об этом ее попросила девушка из Бреста. Конкретный кейс, с которым обратились к Василевич, депутат назвать не смогла.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед началом первой сессии нового состава беларуского парламента журналисту «Еврорадио» удалось взять комментарий у Марии Василевич. Она, если помните, – самый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Библиотека приглашает поучаствовать в новогодней ретро-выставке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика