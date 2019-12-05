сможет ли минское «Динамо» обыграть сегодня «Северсталь»?

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» переживает сейчас один из самых сложных отрезков в своей истории. Клуб проиграл 17 из 20 последних матчей, опустившись на последнее место в лиге. Сможет ли сегодняшний матч стать переворотным для «зубров»?



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соперник минчан — такой же аутсайдер — «Северсталь». Команда из Череповца также редко набирает очки и опережает «Динамо» всего на три балла. Букмекеры даже считают белорусский клуб фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 1,81, гостей — 2,13.

А как, на ваш взгляд, завершится поединок?

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 144 человека Как минское "Динамо" сыграет с "Северсталью"? "Динамо" победит в основное время 33% "Динамо" выиграет в овертайме или по буллитам 8% "Северсталь" одержит победу в основное время 49% "Северсталь" возьмет два очка в овертайме или по буллитам 10% Все опросы