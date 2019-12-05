﻿ сможет ли минское «Динамо» обыграть сегодня «Северсталь»?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

сможет ли минское «Динамо» обыграть сегодня «Северсталь»?

06.12.2019 11:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» переживает сейчас один из самых сложных отрезков в своей истории. Клуб проиграл 17 из 20 последних матчей, опустившись на последнее место в лиге. Сможет ли сегодняшний матч стать переворотным для «зубров»?


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соперник минчан — такой же аутсайдер — «Северсталь». Команда из Череповца также редко набирает очки и опережает «Динамо» всего на три балла. Букмекеры даже считают белорусский клуб фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 1,81, гостей — 2,13.

А как, на ваш взгляд, завершится поединок?

Опрос

Спасибо за участие в опросе

Проголосовало 144 человека

Как минское "Динамо" сыграет с "Северсталью"?

"Динамо" победит в основное время 33%
"Динамо" выиграет в овертайме или по буллитам 8%
"Северсталь" одержит победу в основное время 49%
"Северсталь" возьмет два очка в овертайме или по буллитам 10%

Все опросы

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» переживает сейчас один из самых сложных отрезков в своей истории. Клуб проиграл 17 из 20 последних матчей, опустившись на последнее место в лиге....
 
Новости дня
Новости разные
 
Депутат-«Мисс Беларусь» Мария Василевич ответила хейтерам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
06.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика