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сможет ли минское «Динамо» обыграть сегодня «Северсталь»?
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» переживает сейчас один из самых сложных отрезков в своей истории. Клуб проиграл 17 из 20 последних матчей, опустившись на последнее место в лиге. Сможет ли сегодняшний матч стать переворотным для «зубров»?
Соперник минчан — такой же аутсайдер — «Северсталь». Команда из Череповца также редко набирает очки и опережает «Динамо» всего на три балла. Букмекеры даже считают белорусский клуб фаворитом матча. Коэффициент на победу хозяев — 1,81, гостей — 2,13.
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Минское «Динамо» переживает сейчас один из самых сложных отрезков в своей истории. Клуб проиграл 17 из 20 последних матчей, опустившись на последнее место в лиге....
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