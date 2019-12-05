Источник материала: Новости Волковыска

Правительство приняло решение не делать 31 декабря 2019 года выходным днем, в администрацию уже направлен проект указа о выходных днях 2020 года, сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

6 декабря премьер-министр Сергей Румас ответил на вопрос, будет ли 31 декабря выходным днем в Беларуси.

"Мы изучили этот вопрос в правительстве. 31 декабря в качестве выходного дня не поддержан в силу ряда причин, в том числе и личных. Этот вопрос был широко обсужден в коллективах и там пришли к выводу, что не хотелось бы лишать возможности поздравить коллег", – сказал журналистам Румас.

В последний раз 31 декабря было рабочим днем ​​в нашей стране в 2015 году.

Румас также сообщил, что 2 января сделают выходным днем. Правда, это не будет официальным выходным – этот день белорусам придется отработать.

Напомним, что отдыхать на зимние праздники мы будем 25 декабря, 1 января, 2 января (отработка в субботу 4 января), 6 января (отработка в субботу 11 января) и 7 января.

В России в этом году будут отдыхать с 1 по 8 января включительно и без отработки.