|
Минсельхозпрод: Беларусь и Россия согласовали аграрную политику по большинству вопросов
06.12.2019 13:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: vestnik-r.ru
Об этом заявил глава белорусского министерства Анатолий Хотько по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Патрушевым.
Министры обсудили текущий статус работы по согласованию дорожных карт Союзного государства. "Министерства ведут совместную работу по формированию единой аграрной политики, основная часть вопросов уже согласована", - цитирует Минсельхозпрод Беларуси
Стороны также обсудили прогнозные балансы продукции АПК на 2020 год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил глава белорусского министерства Анатолий Хотько по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Патрушевым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)