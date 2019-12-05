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Минсельхозпрод: Беларусь и Россия согласовали аграрную политику по большинству вопросов

06.12.2019 13:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минсельхозпрод: Беларусь и Россия согласовали аграрную политику по большинству вопросов

фото: vestnik-r.ru

Об этом заявил глава белорусского министерства Анатолий Хотько по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Патрушевым.

Министры обсудили текущий статус работы по согласованию дорожных карт Союзного государства. "Министерства ведут совместную работу по формированию единой аграрной политики, основная часть вопросов уже согласована", - цитирует Минсельхозпрод Беларуси БЕЛТА.

Стороны также обсудили прогнозные балансы продукции АПК на 2020 год.


 
 
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Об этом заявил глава белорусского министерства Анатолий Хотько по итогам встречи с российским коллегой Дмитрием Патрушевым.
 
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