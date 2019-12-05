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Владимир Андрейченко о парламенте седьмого созыва: В центре внимания этого состава будут проблемы человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вновь избранный парламент приступает к работе. В Палате представителей открылась первая сессия. Председателем
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я не хочу сказать, что мы будем новым составом начинать работу с чистого листа, потому что многое сделано в этом плане предыдущими составами, приняты прогрессивные, перспективные, современные законы, инновационные законы, я так скажу. Но время не стоит на месте, все движется вперед, люди хотят чего-то нового. Думаю, что в центре внимания этого состава – это самое главное – будут проблемы человека.
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Владимир Андрейченко о парламенте седьмого созыва: В центре внимания этого состава будут проблемы человека
Новости Беларуси. Вновь избранный парламент приступает к работе. В Палате представителей открылась первая сессия. Председателем избран Владимир Андрейченко,...
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