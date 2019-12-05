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Олег Гайдукевич о парламенте седьмого созыва: «Мы должны работать над тем, чтобы жизнь наших людей улучшалась»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Парламент Беларуси седьмого созыва приступает к работе. Нынешний состав депутатов отличается большим представительством политических партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше в депутатском корпусе стало женщин.
Избраны представители самых разных профессий и возрастов. Работа седьмого созыва будет напряженней. Это подчеркнул в своем обращении глава государства. Накануне он выступил перед парламентариями.
Им предстоит решать непростые задачи, способствовать поступательному развитию экономики в напряженных внешнеполитических условиях. Сохранять социальную ориентированность государства, а также продолжить подготовку к изменению Конституции.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Так как я представитель молодежи, важно сегодня адаптировать законы в том числе к интересам молодежи, то есть такая своеобразная молодежная экспертиза законодательных актов. Я думаю, мы будем ее проводить вместе с нашими молодыми депутатами в нашей молодежной депутатской группе. Это одна из наших самых главных задач.
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Олег Гайдукевич о парламенте седьмого созыва: «Мы должны работать над тем, чтобы жизнь наших людей улучшалась»
Новости Беларуси. Парламент Беларуси седьмого созыва приступает к работе. Нынешний состав депутатов отличается большим представительством политических партий,...
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