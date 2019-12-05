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МТБанк признан Банком года 2019 по версии издания The Banker

06.12.2019 13:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

МТБанк признан Банком года 2019 по версии издания The Banker
МТБанк признан «Банком года 2019» по версии издания The Banker

До этого члены жюри в течение года анализировали деятельность финансовых организаций в 150 странах. МТБанк признан независимым международным жюри лучшим по сумме показателей, охватывающих различные направления банковского бизнеса.

Эксперты премии отметили деятельность МТБанка по привлечению финансирования для развития микро, малого и среднего предпринимательства в Беларуси (синтетические кредиты в национальной валюте от ЕБРР), программы по кредитованию крупного бизнеса, развитию эквайринга в рамках создания эффективной инфраструктуры для безналичных платежей,  а также успехи в области внедрениях новых технологий и запуске инновационных сервисов (первое платежное кольцо МТБанка от Visa, биткоин как инструмент инвестирования на рынке Форекс, роботизация деятельности контакт-центра).

 
 
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Международные эксперты назвали МТБанк лучшим банком в Беларуси. Авторитетный европейский журнал The Banker вручил белорусскому банку премию Bank of the Year 2019. Этот...
 
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