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МТБанк признан Банком года 2019 по версии издания The Banker
Источник материала: Myfin
До этого члены жюри в течение года анализировали деятельность финансовых организаций в 150 странах. МТБанк признан независимым международным жюри лучшим по сумме показателей, охватывающих различные направления банковского бизнеса.
Эксперты премии отметили деятельность
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Международные эксперты назвали МТБанк лучшим банком в Беларуси. Авторитетный европейский журнал The Banker вручил белорусскому банку премию Bank of the Year 2019. Этот...
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