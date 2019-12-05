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МТБанк признан «Банком года 2019» по версии издания The Banker

До этого члены жюри в течение года анализировали деятельность финансовых организаций в 150 странах. МТБанк признан независимым международным жюри лучшим по сумме показателей, охватывающих различные направления банковского бизнеса.