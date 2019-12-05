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Беларусь может подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти в начале 2020 года

06.12.2019 13:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов назвал возможные сроки подписания соглашения по поставкам нефти в Беларусь.

"Если мы достаточно быстро пройдем наши внутригосударственные процедуры, научно-правовую, лингвистическую экспертизы, согласуем с министерством юстиции и пройдем экспертизу МИДа - это все не меньше месяца может занять. Поэтому, я думаю, в начале следующего года достаточно реально подписать", - сказал вице-министр энергетики, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

Казахстанский вице-министр подчеркнул, что Беларусь больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье в виде нефти, нафты, которыми они могли бы загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы и получать готовые продукты.

Ранее в переговорах озвучивалась цифра 3,2 миллиона тонн – именно столько казахстанской нефти Беларусь хочет получить в год разными видами транспорта.

Во время переговоров в Акорде между президентами Беларуси и Казахстана было озвучено, что в ближайшее время будут проведены консультации с Россией, поскольку транзит казахстанской нефти будет осуществляться через российскую территорию.


Журналисты спросили, может ли Российская Федерация быть против транзита казахстанской нефти в Беларусь.

"Я читал интервью Новака (Александр Новак, министр энергетики России – примб ред.), он не сказал, что Россия против транзита, он сказал, что не было запросов ни от казахстанской, ни от белорусской стороны", - указал Магауов.

Он также отметил, что о конкретных объемах и начале поставок будут договариваться уже после подписания договора в 2020 году.

Как напоминает sputniknews.kz, Казахстан намерен поставлять в Беларусь до 3,5 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов в год. 
 
 
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Заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов назвал возможные сроки подписания соглашения по поставкам нефти в Беларусь.
 
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