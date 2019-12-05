Беларусь может подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти в начале 2020 года

"Если мы достаточно быстро пройдем наши внутригосударственные процедуры, научно-правовую, лингвистическую экспертизы, согласуем с министерством юстиции и пройдем экспертизу МИДа - это все не меньше месяца может занять. Поэтому, я думаю, в начале следующего года достаточно реально подписать", - сказал вице-министр энергетики, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.





Казахстанский вице-министр подчеркнул, что Беларусь больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье в виде нефти, нафты, которыми они могли бы загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы и получать готовые продукты.





Ранее в переговорах озвучивалась цифра 3,2 миллиона тонн – именно столько казахстанской нефти Беларусь хочет получить в год разными видами транспорта.





Во время переговоров в Акорде между президентами Беларуси и Казахстана было озвучено, что в ближайшее время будут проведены консультации с Россией, поскольку транзит казахстанской нефти будет осуществляться через российскую территорию.









Журналисты спросили, может ли Российская Федерация быть против транзита казахстанской нефти в Беларусь.





"Я читал интервью Новака (Александр Новак, министр энергетики России – примб ред.), он не сказал, что Россия против транзита, он сказал, что не было запросов ни от казахстанской, ни от белорусской стороны", - указал Магауов.





Он также отметил, что о конкретных объемах и начале поставок будут договариваться уже после подписания договора в 2020 году.



