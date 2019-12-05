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Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вновь избранный парламент приступает к работе. В Палате представителей открылась первая сессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Овальном зале собрались все 110 депутатов. В повестке дня — организационные вопросы. Уже избран спикер. Им стал Владимир Андрейченко. Напомним, он занимал пост председателя и в предыдущем составе Палаты представителей. Теперь депутатам предстоит сформировать комиссии.
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Новости Беларуси. Вновь избранный парламент приступает к работе. В Палате представителей открылась первая сессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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