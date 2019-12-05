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Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва

06.12.2019 13:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вновь избранный парламент приступает к работе. В Палате представителей открылась первая сессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва

В Овальном зале собрались все 110 депутатов. В повестке дня — организационные вопросы. Уже избран спикер. Им стал Владимир Андрейченко. Напомним, он занимал пост председателя и в предыдущем составе Палаты представителей. Теперь депутатам предстоит сформировать комиссии.

Владимир Андрейченко о парламенте седьмого созыва: В центре внимания этого состава будут проблемы человека

Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва

Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва

Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва

Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей седьмого созыва

Люди в материале: Владимир Андрейченко
 
 
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Новости Беларуси. Вновь избранный парламент приступает к работе. В Палате представителей открылась первая сессия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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