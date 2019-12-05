|
Как прошли соревнования по жиму лёжа среди учащихся Слуцка
06.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В четверг, 5 декабря, в спортивном зале УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» состоялся открытый чемпионат по жиму штанги лежа среди учащихся учреждений образования Слуцка. Ребята из сельскохозяйственного лицея победили в четырёх состязаниях из пяти.
В соревнованиях приняло участие боле 30 участников. Организаторами мероприятия выступили руководитель физвоспитания Слуцкого ГСПЛ - Евгений Качур и владелец спортзала Т-34 Александр Шеремет.
По результатам открытого чемпионата по жиму штанги лежа среди учащихся учреждений образования города Слуцка, учащиеся сельхоз лицея заняли 9 призовых мест, 4 из которых – первые.
Весовая категория до 60 кг:
Весовая категория до 70 кг:
Весовая категория до 80 кг:
Весовая категория до 90 кг:
Весовая категория 90+ кг:
Евгений Качур благодарит всех участников чемпионата. Отдельную благодарность выражает спонсору чемпионата ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».
Подобные соревнования планируют снова организовать в мае 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 5 декабря, в спортивном зале УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» состоялся открытый чемпионат по жиму штанги лежа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)