Как прошли соревнования по жиму лёжа среди учащихся Слуцка

Источник материала: Слуцк Город





В четверг, 5 декабря, в спортивном зале УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» состоялся открытый чемпионат по жиму штанги лежа среди учащихся учреждений образования Слуцка. Ребята из сельскохозяйственного лицея победили в четырёх состязаниях из пяти.

В соревнованиях приняло участие боле 30 участников. Организаторами мероприятия выступили руководитель физвоспитания Слуцкого ГСПЛ - Евгений Качур и владелец спортзала Т-34 Александр Шеремет.

По результатам открытого чемпионата по жиму штанги лежа среди учащихся учреждений образования города Слуцка, учащиеся сельхоз лицея заняли 9 призовых мест, 4 из которых – первые.

Весовая категория до 60 кг:

Фурс Даниил - Слуцкий лицей – 1 место

Волошин Николай - СШ №4 – 2 место

Липницкий Радим - Слуцкий лицей – 3 место

Весовая категория до 70 кг:

Зубко Александр - Слуцкий лицей - 1 место

Василевский Никита - Слуцкий лицей – 2 место

Простак Иван - Слуцкий лицей – 3 место

Весовая категория до 80 кг:

Царик Виталий - Слуцкий колледж - 1 место

Пальчастый Вадим – Слуцкий мед. колледж - 2 место

Шаблыко Максим - Слуцкий мед. колледж - 3 место

Весовая категория до 90 кг:

Латанский Владислав - Слуцкий лицей - 1 место

Голтвеницкий Леонид - Слуцкий лицей - 2 место

Весовая категория 90+ кг:

Скрыган Никита - Слуцкий лицей - 1 место

Козловский Виталий - Слуцкий лицей - 2 место

Евгений Качур благодарит всех участников чемпионата. Отдельную благодарность выражает спонсору чемпионата ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».

Подобные соревнования планируют снова организовать в мае 2020 года.















