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Как прошли соревнования по жиму лёжа среди учащихся Слуцка

06.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Как прошли соревнования по жиму лёжа среди учащихся Слуцка

В четверг, 5 декабря, в спортивном зале УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» состоялся открытый чемпионат по жиму штанги лежа среди учащихся учреждений образования Слуцка. Ребята из сельскохозяйственного лицея победили в четырёх состязаниях из пяти. 

В соревнованиях приняло участие боле 30 участников. Организаторами мероприятия выступили руководитель физвоспитания Слуцкого ГСПЛ - Евгений Качур и владелец спортзала Т-34 Александр Шеремет.

По результатам открытого чемпионата по жиму штанги лежа среди учащихся учреждений образования города Слуцка, учащиеся сельхоз лицея заняли 9 призовых мест, 4 из которых – первые.

Весовая категория до 60 кг:

  • Фурс Даниил - Слуцкий лицей – 1 место
  • Волошин Николай - СШ №4 – 2 место
  • Липницкий Радим - Слуцкий лицей – 3 место

Весовая категория до 70 кг:

  • Зубко Александр - Слуцкий лицей - 1 место
  • Василевский Никита - Слуцкий лицей – 2 место
  • Простак Иван - Слуцкий лицей – 3 место

Весовая категория до 80 кг:

  • Царик Виталий - Слуцкий колледж - 1 место
  • Пальчастый Вадим – Слуцкий мед. колледж - 2 место
  • Шаблыко Максим - Слуцкий мед. колледж - 3 место

Весовая категория до 90 кг:

  • Латанский Владислав - Слуцкий лицей - 1 место
  • Голтвеницкий Леонид - Слуцкий лицей - 2 место

Весовая категория 90+ кг:

  • Скрыган Никита - Слуцкий лицей - 1 место
  • Козловский Виталий - Слуцкий лицей - 2 место

Евгений Качур благодарит всех участников чемпионата. Отдельную благодарность выражает спонсору чемпионата ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».

Подобные соревнования планируют снова организовать в мае 2020 года.

Как прошли соревнования по жиму лёжа среди учащихся Слуцка

Как прошли соревнования по жиму лёжа среди учащихся Слуцка

Как прошли соревнования по жиму лёжа среди учащихся Слуцка



Информация и фото: Евгений Качур

 
 
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В четверг, 5 декабря, в спортивном зале УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» состоялся открытый чемпионат по жиму штанги лежа...
 
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