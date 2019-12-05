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Вахтанг Кикабидзе открыл скульптуру «Мимино» 5 декабря в Минске

06.12.2019 14:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вахтанг Кикабидзе открыл скульптуру «Мимино» 5 декабря в Минске
Анастасия Дещиц / АиФ

В преддверии большого концерта Вахтанга Кикабидзе и Нани Брегвадзе «Из Грузии с любовью» и в честь 25-летия дипломатических отношений между Грузией и Беларусью, в парке Дружбы народов состоялось торжественное открытие «Аллеи друзей». Своего знаменитого персонажа Валико Мизандари лично представил легендарный грузинский артист Вахтанг Кикабидзе.

- Когда мне позвонили, честно говоря, подумал, что меня разыгрывают. Я очень благодарен за вашу любовь. - Сказал Вахтанг КИКАБИДЗЕ.

Скульптура белорусского скульптора Сергея Возисова герою знаменитого фильма «Мимино» положила начало целому ансамблю «Аллея друзей», состоящему из скульптур-символов, которые олицетворяют культуру и искусство разных народов.

- Такого мужчины, образ которого создал Вахтанг Константинович в фильме, очень не хватает современным женщинам. Этим и была вдохновлена моя работа, - поделился скульптор Сергей ВОЗИСОВ.

Вахтанг Кикабидзе открыл скульптуру «Мимино» 5 декабря в Минске
Фото: АиФ/ Анастасия Дещиц

Открытие «Аллеи друзей» также приурочено 5-летию ресторанного комплекса «Друзья», коллектив которого активно участвует в социальных проектах по благоустройству парка Дружбы народов: была установлена большая интерактивная детская площадка, заложен фруктовый сад.

Директор ресторана «Друзья» Юрий ПРИЕМКО отметил: «Этот социально-культурный проект отразит связь времен и поколений, народов и культур, тем самым воплотив идею миролюбия и истинной дружбы между народами, подчеркнув посыл, заложенный в самом названии Парка Дружбы народов. Наше начинание обязательно будет продолжено — и совсем скоро на аллее появятся новые скульптурные композиции, знакомящие минчан с культурами других народов».

 
 
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Скульптура Сергея Возисова герою знаменитого фильма «Мимино» положила начало целому ансамблю «Аллея друзей», состоящему из скульптур-символов, которые...
 
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