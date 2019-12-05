Румас: Беларусь хочет цену на газ на уровне Смоленска плюс транспортировка

Источник материала: Виртуальный Брест

Премьер-министр Сергей Румас рассказал, что в интеграционных переговорах с Россией осталось 16 несогласованных вопросов.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Готовясь к встрече (с руководством РФ. — Прим. TUT.BY), я подсчитал, что у нас на сегодняшний день осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов, — рассказал премьер-министр Сергей Румас. — Я для себя вижу задачу минимум, чтобы мы внесли на рассмотрение глав государств 3−4 вопроса, по которым мы не договорились. Задача максимум — договориться по всем вопросам. Учитывая, что эти вопросы очень важные, главы государств все равно будут в них погружаться. Но было бы правильно, чтобы правительства внесли на рассмотрение согласованные вопросы. Окончательное решение по ним примут президенты.

У премьера уточнили, решены ли вопросы цены на газ, перетаможки нефти, «грязной нефти».

— Эти вопросы входят в круг шестнадцати. «Грязная нефть» вынесена за скобки дорожных карт, по ней работа продолжается.

У белорусской стороны есть расчеты сумм компенсаций по «грязной нефти», рассказал премьер, однако называть не стал, чтобы «не усложнять переговоры».

— Мы надеемся, что ближайшее время будет ясность в этом вопросе.

Что касается цены на газ, позиция Беларуси — цена ближайшего от нас региона РФ (Смоленской области) плюс расходы на транспортировку.

— Равные условия для субъектов хозяйствования — а в этом цель интеграции — должны включать и равные цены на энергоносители. Вопрос, с какого года будет эта цена, — это вопрос переговоров.

Сергей Румас также прокомментировал слова посла Беларуси в России Владимира Семашко, который вспомнил об идее единого с РФ парламента и правительства.

— В том пакете документов, который мы обсуждаем, политических вопросов нет. Вопросы есть только экономические. Я не знаю, может, у кого-то в головах есть эти вопросы — это мне неведомо — но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет.

Напомним, сейчас Минск и Москва готовят «дорожные карты» по реализации договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Сегодня в Сочи состоится встреча Сергея Румаса с премьер-министром России Дмитрием Медведевым: основной темой грядущего обсуждения станет ход работы по согласованию дорожных карт по интеграции.

В выходные состоится встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.