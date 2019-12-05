Почему нельзя использовать универсальные щетки для уборки снега?

Источник материала: Аргументы и факты

Первый снег лежит недолго, тает, а затем превращается в плотную корку, на которую намерзает новый пласт. Ночью температура опускается еще больше, и эта слоеная конструкция крепко садится на крышу автомобиля. Разгрести ее — непростая задача. Необходимо припасти такую щетку, которая бы справилась с плотными наслоениями льда и наста и не попортила бы при этом кузов.

Существует бесчисленное разнообразие щеток по цене от 150 и до нескольких тысяч рублей, которые можно распределить на три основные группы. Щетки, скребки и щетки со скребками. Они изготавливаются из разных материалов, в том числе и из недорогих пластиков, которые трескаются на морозе, не выдерживают ударов и быстро ломаются. Лучше всего покупать поликарбонатные изделия, которые обладают достаточной гибкостью и хорошо сопротивляются низким температурам. Узнать их можно по прозрачности пластика. Не рекомендуется использовать для автомобиля щетки, ручка которых сделана из тонкой трубки легкосплавного металла. Они быстро отводят тепло, и их неприятно держать в ладонях.

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Устройство против льда

Конструктивно щетки имеют разное назначение. Есть для удаления льда со стекол, для смахивания снега с капота и крыши, а также для чистки машины от дорожных химикатов.

Первый тип имеет пластиковый скребок, расположенный вместе с твердой щетиной на длинной ручке. Им очень удобно убирать плотную наледь с лобового стекла перед началом поездки. Порой она бывает настолько плотной, что лед приходится буквально крошить небольшими постукиваниями. Далее эти куски смахиваются щеткой. Естественно такую щетку нельзя использовать для уборки кузова автомобиля. Лакокрасочное покрытие намного мягче стекла и царапается при надавливании скребком.



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Порой скребок расположен у рукоятки и легко задевает за очищаемую поверхность. На лако-красочном покрытии могут появляться царапины, которые трудно удалить даже полировкой. Кроме того, жесткая щетина стекольных щеток предназначена для работы с лобовым стеклом и тоже царапает поверхность кузовного лака, придавая ей ненужную матовость. Поэтому стекольные щетки нельзя использовать для уборки кузов, так же как не рекомендуется применять и универсальные варианты щеток, имеющих на одной рукоятке и скребок, и крупную щетину.

Щетки для кузова

Для смахивания снега с кузова автомобиля лучше всего подойдут самые простые варианты без универсальных скребков и прочих сложностей. Обычная щетка с мягкой высокой щетиной с минимумом выступающих пластиковых граней. Такой щеткой можно смахивать верхнюю часть сугроба, но нельзя царапать примерзшие слои во избежание повреждений лака. Твердый слой наста обычно отслаивается сам после прогревания машины.

Самыми безопасными щетками против снега считаются те, что вместо щетины имеют мягкий поролон, который хорошо смахивает верхнюю часть сугроба и не царапает лако-красочное покрытие, когда водитель добирается до кузова.

Резиновый скребок

Третья группа щеток предназначена для удаления химических реагентов со стекол и фар. Без них действительно сложно представить себе жизнь автомобилиста в крупных городах с развитой инфраструктурой уборки улиц. После нескольких часов езды по городским магистралям стекла покрываются матовой серой пленкой, плохо пропускающей свет. Заднее стекло хэтчбеков и универсалов оказывается почти непросматриваемым. Если тереть их обычной щеткой или тряпками, то получаются разводы, преломляющие огни ночного города и препятствующие обзору дороги. Удалить химические разводы можно теплой водой и плотным резиновым скребком. Таким скребком можно насухо вытирать еще и боковые стекла, а также фары и задние фонари.

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В общем, эти три типа автомобильных щеток лучше иметь у себя в багажнике и применять по отдельности в зависимости от назначения. Если потребуется убрать лед со стекла, то пригодится скребок, а не щетка. При этом лучше отказаться от универсальных щеток, которые совмещают все три функции воедино, так как при их использовании велик риск повредить лако-красочное покрытие машины.