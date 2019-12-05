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Другая "сторона медали" по вопросу ступенек на крыльце дома Скрипникова 103/1

06.12.2019 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

5 декабря 2019 года в новостной ленте размещена история ремонта крыльца. А сейчас КУП «ЖРЭУ г. Бреста» публикует свою версию.

Другая "сторона медали" по вопросу ступенек на крыльце дома Скрипникова 103/1

Немного об этом капитальном строении. Дом одноподъездный, 162 квартирный, 1986 года постройки. Изначальное предназначение – малосемейное общежитие коридорного типа, в котором в большинстве своем проживали и проживают работники железной дороги, а в настоящее время большинство квартир сдается квартирантам, либо пустует.

На баланс КУП «ЖРЭУ г. Бреста» указанный дом принят в 2013 году с имеющимися многочисленными проблемами.

При проведении неоднократных общих собраний, и встреч с жильцами, был разъяснен порядок и условия проведения ремонта мест общего пользования, а также о существующей практике ремонта входной группы и крыльца после проведения ремонтных работ внутри подъезда. В настоящее время не достигнуто согласие жильцов на проведение ремонта мест общего пользования.

Другая "сторона медали" по вопросу ступенек на крыльце дома Скрипникова 103/1 Другая "сторона медали" по вопросу ступенек на крыльце дома Скрипникова 103/1

В Единый контакт – центр ЖКХ 03.12.2019 года поступила заявка о ремонте крыльца жилого дома 103/1 по ул. Скрипникова. Учитывая отсутствие заявок данного вида на протяжении года, заявителю было разъяснено о том, что данный вид работ необходимо выполнять в более благоприятный период времени, однако он настоял на незамедлительном выполнении косметического ремонта крыльца.

По состоянию на 11.00 часов 04.12.2019 работы по ремонту крыльца были выполнены. Жаль, что эти фото жильцы не выставили. Ведь работы были выполнены качественно. В целях ограничения доступа на отремонтированные ступеньки были положены две доски. В 12.01 часов того же дня на цементной стяжке видны первые следы от ног входящих жильцов. Кому-то помешало ограждение, а погодные условия в виде дождя «приукрасили картину».

По состоянию на 14.00 часов 5 декабря работниками ЖЭС №6 выполнен повторный ремонт крыльца и установлено ограждение другого вида.

Кто прав, кто виноват в данной истории судить не нам…

 
Теги: Брест
 
 
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  5 декабря 2019 года в новостной ленте VБ размещена история ремонта крыльца. А сейчас КУП «ЖРЭУ г. Бреста» публикует свою версию. Немного об этом капитальном...
 
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