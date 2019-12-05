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Директор туркомпании «Два солнца» объявлен в розыск. Его подозревают в мошенничестве
06.12.2019 15:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sk.gov.by
34-летний директор ООО «Смарт Пипл» (туристическое агентство «Два солнца») объявлен в розыск. По данным следствия, он скрывается в Испании.
Как сообщает Следственный комитет, с июня по сентябрь этого года под предлогом оказания туристических услуг директор компании завладел деньгами шести граждан на общую сумму более 20 тысяч рублей. Главным условием заключения договора на оказание туруслуг было внесение 100% оплаты. После получения денег, утверждает следствие, мужчина распоряжался ими по своему усмотрению, не собираясь исполнять свои обязательства по договору.
Следователи предполагают, что факто мошенничества может быть больше, в связи с чем просят пострадавших заявить об этом по телефонам 8 (017) 396-68-07 и 8 (017) 389-55-55.
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34-летний директор ООО «Смарт Пипл» (туристическое агентство «Два солнца») объявлен в розыск. По данным следствия, он скрывается в Испании.
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