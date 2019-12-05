Предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров и травм в результате нарушения правил пожарной безопасности при подготовке к праздникам, неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Предупредить чрезвычайные ситуации с подобными последствиями – главная цель акции «Безопасный Новый год!», которая продлится весь декабрь.

Во время акции спасатели Смолевичского РОЧС, активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и другие заинтересованные службы и организации проведут профилактические мероприятия с гражданами различных возрастных групп. Учащимся учреждений образования, трудоспособному населению и пожилым гражданам расскажут о правилах пользования пиротехническими изделиями, о том, как безопасно нарядить новогоднюю елку, какие меры предосторожности предпринять при посещении зимнего водоема и многое другое.

Чтобы безопасно встретить новогодние праздники, МЧС напоминает:

— приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, перед применением обязательно изучите инструкцию, не запускайте пиротехнические изделия вблизи деревьев и жилых домов, не разрешайте детям самостоятельно запускать изделия;

— наряжая новогоднюю елку, установите ее подальше от приборов отопления и телевизора, украшайте исправной электрической гирляндой только заводского изготовления, уходя ко сну или из домовладения, обязательно отключайте гирлянду от сети, не используйте для украшения елки вату, бумагу, свечи, бенгальские огни;

— не выходите на лед в периоды его замерзания и таяния, не проверяйте прочность льда ударом ноги, не разрешайте детям самостоятельно выходить на лед, если вы провалились под лед – не поддавайтесь панике, наползайте на лед с широко расставленными руками, делайте несколько попыток, выбравшись из воды, не спешите вставать, ползите по своим следам к берегу;

— помните, во время пожара и другой чрезвычайной ситуации немедленно сообщите по телефону 101 или 112.

Смолевичский РОЧС.