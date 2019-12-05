В Испании спасли женщину, чье сердце не билось 6,5 часа

Испанские врачи реанимировали 34-летнюю британку, сердце которой перестало биться на 6,5 часа из-за переохлаждения, пишет газета Vanguardia.
3 ноября Одри Мэш с мужем совершали прогулку в горах, в каталонских Пиренеях, когда с наступлением непогоды женщина потеряла сознание.
По словам мужа, у Одри не было пульса, дыхания и признаков жизни. Мужчина вызвал спасателей. Когда они прибыли, тело Одри уже остыло до 20,2 градусов.
Британка Одри Мэш. Фото: Reuters
Женщину доставили в клинику, где врачи в срочном порядке задействовали систему экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). На тот момент Одри была мертва уже 6,5 часов.
Медики стали использовать специальную машину, способную удалять кровь, наполнять ее кислородом и вновь вводить ее пациентке.
Как только температура тела достигла 30°C, они использовали дефибриллятор, чтобы запустить ее сердце.
Одри c мужем. Фото: lavanguardia.com
К удивлению медиков у женщины не появились какие-либо неврологические осложнения за исключением потери чувствительности пальцев. Врачи отмечают, что ключевым фактором для реанимации британки стало быстрое охлаждение мозга.
– Наступило быстрое охлаждение мозга, и его потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца, – уверен сотрудник испанской клиники Эдуард Аргудо.
Об уникальном случае врачи из клиники Vall d'Hebron в Барселоне рассказали только в четверг. По их словам, в Испании реанимация пострадавшего с настолько длительной остановкой сердца произошла впервые.
В апреле 2018 сообщалось, что 53-летний француз смог выжить после 18-часовой остановки сердца. Мужчину также спасла пониженная температура тела.