В Испании спасли женщину, чье сердце не билось 6,5 часа

Источник материала: Новости Волковыска

Испанские врачи реанимировали 34-летнюю британку, сердце которой перестало биться на 6,5 часа из-за переохлаждения, пишет газета Vanguardia.

3 ноября Одри Мэш с мужем совершали прогулку в горах, в каталонских Пиренеях, когда с наступлением непогоды женщина потеряла сознание.

По словам мужа, у Одри не было пульса, дыхания и признаков жизни. Мужчина вызвал спасателей. Когда они прибыли, тело Одри уже остыло до 20,2 градусов.





Британка Одри Мэш. Фото: Reuters

Женщину доставили в клинику, где врачи в срочном порядке задействовали систему экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). На тот момент Одри была мертва уже 6,5 часов.

Медики стали использовать специальную машину, способную удалять кровь, наполнять ее кислородом и вновь вводить ее пациентке.

Как только температура тела достигла 30°C, они использовали дефибриллятор, чтобы запустить ее сердце.





Одри c мужем. Фото: lavanguardia.com

К удивлению медиков у женщины не появились какие-либо неврологические осложнения за исключением потери чувствительности пальцев. Врачи отмечают, что ключевым фактором для реанимации британки стало быстрое охлаждение мозга.

– Наступило быстрое охлаждение мозга, и его потребность в кислороде резко снизилась еще до остановки сердца, – уверен сотрудник испанской клиники Эдуард Аргудо.

Об уникальном случае врачи из клиники Vall d'Hebron в Барселоне рассказали только в четверг. По их словам, в Испании реанимация пострадавшего с настолько длительной остановкой сердца произошла впервые.

В апреле 2018 сообщалось, что 53-летний француз смог выжить после 18-часовой остановки сердца. Мужчину также спасла пониженная температура тела.