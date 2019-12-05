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Прогноз: в 2021 году белорусский рубль ослабнет до 2,4 рубля за доллар

06.12.2019 15:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По оценке Института приватизации и менеджмента, изложенной в прогнозе для Беларуси на среднесрочную перспективу, в 2021 году белорусский рубль будет ослабляться до 2,4 рубля за доллар.

"Что касается реального эффективного курса, то белорусский рубль сейчас переоценен, он будет ослабляться. Мы ожидаем смягчения монетарной политики к концу 2021 года, чтобы противостоять внешним шокам", - сообщил директор ИПМ Александр Чубрик

По словам экономиста, ИПМ считает, что реальная процентная ставка в экономике сейчас выше равновесного уровня примерно на 0,5 п. п.

"Мы полагаем, что Нацбанк, чтобы уменьшить негативные эффекты от внешних шоков, будет понемногу смягчать процентную политику, снижать ставку рефинансирования. Разрыв между инфляцией и ставкой рефинансирования будет уменьшаться. Если сейчас реальная ставка на уровне 4,5%, то мы ожидаем, что к 2021 году она снизится на 1,5%", - добавил он.
 
 
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По оценке Института приватизации и менеджмента, изложенной в прогнозе для Беларуси на среднесрочную перспективу, в 2021 году белорусский рубль будет ослабляться до...
 
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