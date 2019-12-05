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Жгли покрышки и бросали в полицию петарды. В Париже во время забастовки задержали почти 100 человек

06.12.2019 15:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. В Париже во время протестов против пенсионной реформы задержали около 100 человек. На улицы всех крупных городов вышли больше миллиона французов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жгли покрышки и бросали в полицию петарды. В Париже во время забастовки задержали почти 100 человек

Вскоре после начала мирные митинги переросли в беспорядки. Некоторые протестующие били витрины, поджигали покрышки и кидали в полицию петарды, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Во Франции бастуют против пенсионной реформы: не работает общественный транспорт и отменены авиарейсы

В Тулузе во время столкновений ранения получили пять человек, трое из них – правоохранители. Из-за забастовки в Париже остановился почти весь общественный транспорт. На улицах – многокилометровые пробки. Власти были вынуждены закрыть даже Эйфелеву башню.

Жгли покрышки и бросали в полицию петарды. В Париже во время забастовки задержали почти 100 человек

Жгли покрышки и бросали в полицию петарды. В Париже во время забастовки задержали почти 100 человек

Жгли покрышки и бросали в полицию петарды. В Париже во время забастовки задержали почти 100 человек

Жгли покрышки и бросали в полицию петарды. В Париже во время забастовки задержали почти 100 человек

Жгли покрышки и бросали в полицию петарды. В Париже во время забастовки задержали почти 100 человек

Жгли покрышки и бросали в полицию петарды. В Париже во время забастовки задержали почти 100 человек

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Новости Франции. В Париже во время протестов против пенсионной реформы задержали около 100 человек. На улицы всех крупных городов вышли больше миллиона французов,...
 
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