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В Минске мужчина совершил разбойное нападение на квартиру брата

06.12.2019 15:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который подозревается в разбойном нападении на квартиру дома по улице Каменногорская. 

Как сообщает МВД Беларуси, происшествие случилось 18 ноября. Примерно в полдень, когда взрослые были на работе, гражданин в маске дождался, пока 14-летний подросток откроет дверь своей 8-летней сестре. После этого подозреваемый вошёл в помещение и закрыл детей в ванной. 

Сначала фигурант самостоятельно искал деньги, но не нашёл. Тогда мужчина взял нож, привёл детей в одну из комнат и, угрожая насилием, потребовал показать, где мама и папа прячут деньги. Школьники назвали несколько возможных мест, но там денег не оказалось. 

Старший ребёнок предложил позвонить маме и спросить, где находится наличность. Гражданин согласился. Мальчик связался с женщиной, но та ответила, что в доме денег нет. Прекратив разговор с сыном, она обратилась в милицию. 

К моменту прибытия правоохранителей фигурант скрылся. Его личность удалось установить позже. Подозреваемым оказался 38-летний родной брат хозяина квартиры, ранее минчанин к уголовной ответственности не привлекался. 

Как пояснил задержанный, он знал, что недавно владельцы квартиры продали недвижимость и получили крупную сумму денег. Мужчина хотел забрать их себе. Чтобы племянники его не узнали, гражданин воспользовался маской, перчатками, изменил голос и интонацию. 

Отмечается, что в день нападения подозреваемый возвращался в дом брата, чтобы поддержать его и успокоить детей. 

Действия мужчины квалифицированы по статье «Разбой, совершенный с проникновением в жилище». 

Ранее стало известно, что в Минске было совершено разбойное нападение на квартиру.

Личность подозреваемого устанавливалась – здесь подробности

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске задержан мужчина, который подозревается в разбойном нападении на квартиру дома по улице Каменногорская.  Как сообщает МВД Беларуси,...
 
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