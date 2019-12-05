Рекомендации Bosch: советы по диагностике систем бензинового впрыска

Лидер в области создания систем бензинового впрыска, компания Bosch предлагает полную линейку из более чем 10 000 деталей данного направления: от отдельных компонентов до целых систем. Bosch разрабатывает и производит как системы впрыска во впускной коллектор, так и системы непосредственного впрыска для ведущих автопроизводителей мира.

Компания Bosch остается мировым лидером в разработке и производстве датчиков для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Ассортимент Bosch состоит из более чем 100 видов различных датчиков. В них входят датчики кислорода, датчики массового расхода воздуха и другие решения, отвечающие практически любым требованиям современной автомобильной индустрии. Определяющие свойства датчиков Bosch - точность, надежность и долгий срок службы, полученные благодаря высокому качеству производства.

В соответствии с современными тенденциями развития двигателестроения электронные системы приобретают все более важную роль. Датчики в этих системах играют роль «органов чувств». Они измеряют различные параметры процессов работы двигателя и преобразуют результаты в электрические сигналы, которые расшифровывает блок управления. Эти сигналы жизненно необходимы для управления работой двигателя и, в конечном итоге, критически влияют на безопасность движения и комфорт в автомобиле.

Ежегодно компания Bosch выпускает около 45 миллионов датчиков кислорода для бензиновых двигателей. Датчик кислорода относится к измерительным элементам, дающим ключевые показания для систем управления впрыском. Корректно работающий датчик кислорода закладывает основу надежной работы двигателя, топливной экономичности, низкого уровня вредных выбросов в отработанных газах, внося вклад в экономию средств автовладельца и защиту окружающей среды.

В рекомендациях автопроизводителей обычно не содержится указаний, предписывающих плановую замену датчиков при регламентном обслуживании. Предполагается, что они способны прослужить в течение всего гарантийного срока, предоставленного при покупке нового автомобиля. Однако практика показывает, что со временем датчики могут потребовать замены вследствие потери точности измерений. Дополнительными факторами, оказывающими на это влияние, служат тяжелые условия эксплуатации в ежедневных транспортных заторах и неоднородное качество бензина на АЗС. По этой причине специалисты по продуктам Bosch хотели бы обратить внимание владельцев подержанных автомобилей на необходимость контроля работы датчиков в условиях профессиональных и квалифицированных СТО.

Например, некорректная работа датчиков кислорода не позволит водителю добиться заявленных заводских параметров и использовать весь потенциал двигателя, но часто это не сопровождается появлением каких-либо ошибок. Особенно эта проблема актуальна для систем впрыска предыдущих поколений, созданных до распространения широкополосных датчиков кислорода и развития алгоритмов самодиагностики. Проверка сканером в таких системах не выявляет ошибок и формальных признаков проблемы. В такой ситуации специалисту по диагностике на помощь приходит лишь опыт и знания. Поэтому Учебный центр Bosch имеет ряд курсов по диагностике систем впрыска. Кроме того, вспомогательные сведения содержатся в справочном разделе программного обеспечения Bosch ESI[tronic], работающего в паре с диагностическими сканерами Bosch KTS.

Процедура проверки включает в себя оценку значений сигнала, полученного от датчика, проверку формы сигнала с помощью осциллографа, соответствия амплитуды сигнала своему диапазону, скорости реакции датчика. Помощь в контроле состояния смесеобразования специалисту может оказать система контроля выхлопных газов Bosch BEA или мотор-тестеры FSA.

Для качественной проверки датчиков и систем впрыска диагност должен обладать высокой квалификацией. Поэтому компания Bosch рекомендует автовладельцам доверить такую проверку специалистам из СТО сети «Бош Авто Сервис». Специалисты сети проходят обязательную подготовку в Учебном центре Bosch, у них имеется необходимое диагностическое оборудование. В программу обучения в обязательном порядке входит курс по диагностике бензиновых систем впрыска, включая процедуры по оценке качества сигнала от датчиков.