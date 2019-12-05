Названы самые популярные актеры кино в 2019 году

Источник материала: Новости Волковыска

Рейтинг лучших актеров 2019 года представил кинопортал IMDb. Он был составлен на основе данных еженедельного чарта STARmeter IMDbPro, формирующегося исходя из просмотров страниц актеров на сайте.

Десятку лучших возглавила лауреат премии «Оскар» Бри Ларсон. В 2019 году вышли два фильма с ее участием – «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал». В них она исполнила роль супергероини Кэрол Дэнверс.





На втором месте оказалась актриса Эрин Мориарти, сыгравшая главную женскую роль в сериале «Пацаны» (The Boys), вышедшем на Amazon Prime в июле.





Тройку рейтинга замкнула Эмилия Кларк, прославившаяся благодаря роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов». В этом году она приняла участие в съемке двух картин – «Вне подозрений» и «Прошлое рождество».





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