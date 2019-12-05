Ермошина рассказала о президентских выборах и своей отставке

Источник материала: Ежедневник



фото: nv-online.info

Оптимальной датой для проведения президентских выборов Лидия Ермошина считает последние числа августа будущего года.

Вопрос о назначении даты выборов президента будет вынесен на весеннюю сессию парламента, заявила глава Центризбиркома. Сама она считает последние числа августа лучшим периодом для проведения выборов, сообщает СБ .

Лидия Ермошина также высказалась по поводу окончания своей работы в ЦИК. По ее словам, она намерена обратиться к президенту с предложением об изменении состава ЦИК досрочно, то есть за полгода до истечения срока его полномочий (конец 2021 года). Дело в том, что в конце 2021 года будет проходить избирательная кампания по выборам в местные советы, а в выборный период менять состав ЦИК нельзя.

Лидия Ермошина возглавляет ЦИК с 6 декабря 1996 года.