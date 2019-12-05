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Ермошина рассказала о президентских выборах и своей отставке

06.12.2019 16:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ермошина рассказала о президентских выборах и своей отставке

фото: nv-online.info

Оптимальной датой для проведения президентских выборов Лидия Ермошина считает последние числа августа будущего года.

Вопрос о назначении даты выборов президента будет вынесен на весеннюю сессию парламента, заявила глава Центризбиркома. Сама она считает последние числа августа лучшим периодом для проведения выборов, сообщает СБ.

Лидия Ермошина также высказалась по поводу окончания своей работы в ЦИК. По ее словам, она намерена обратиться к президенту с предложением об изменении состава ЦИК досрочно, то есть за полгода до истечения срока его полномочий (конец 2021 года). Дело в том, что в конце 2021 года будет проходить избирательная кампания по выборам в местные советы, а в выборный период менять состав ЦИК нельзя.

Лидия Ермошина возглавляет ЦИК с 6 декабря 1996 года.

 
 
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Оптимальной датой для проведения президентских выборов Лидия Ермошина считает последние числа августа будущего года.
 
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