Двое дзержинцев выиграли путевки в Египет от «Радуги»

4 декабря 2019 года состоялось подведение итогов рекламной игры «Радужные каникулы». Двое жителей Дзержинска тоже стали счастливыми обладателями путевок в Египет.
22 победителя стали обладателями путевок на двоих в Египет и среди них двое дзержинцев: Врублевская Анна Станиславовна, Давыдов Алексей Николаевич.
Председатель комиссии – начальник отдела торговли и услуг Солигорского районного исполнительного комитета Аксённик Людмила Николаевна
Члены комиссии от ООО «Торговый дом «РАДУГА-СВЕТ»:
Коммерческий директор – Мурашова Ольга Николаевна
Заместитель директора по персоналу – Рыбак Татьяна Николаевна
Заместитель директора по операционной деятельности – Ефимчик Ольга Васильевна
Начальник службы безопасности – Судаленко Иван Александрович
Главный приз – 22 путевки на двоих в жаркий Египет. Общее количество участников составило 27528 человек. Рекламная игра проходила в 18-ти магазинах «Радуга».
Все подробности по телефону: +375 (29) 348-50-98