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Двое дзержинцев выиграли путевки в Египет от «Радуги»

06.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

4 декабря 2019 года состоялось подведение итогов рекламной игры «Радужные каникулы». Двое жителей Дзержинска тоже стали счастливыми обладателями путевок в Египет.

22 победителя стали обладателями путевок на двоих в Египет и среди них двое дзержинцев: Врублевская Анна Станиславовна, Давыдов Алексей Николаевич.

Председатель комиссии – начальник отдела торговли и услуг Солигорского районного исполнительного комитета Аксённик Людмила Николаевна

Члены комиссии от ООО «Торговый дом «РАДУГА-СВЕТ»:

Коммерческий директор – Мурашова Ольга Николаевна

Заместитель директора по персоналу – Рыбак Татьяна Николаевна

Заместитель директора по операционной деятельности – Ефимчик Ольга Васильевна

Начальник службы безопасности – Судаленко Иван Александрович

Главный приз – 22 путевки на двоих в жаркий Египет. Общее количество участников составило 27528 человек. Рекламная игра проходила в 18-ти магазинах «Радуга».

Все подробности по телефону: +375 (29) 348-50-98


 
 
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4 декабря 2019 года состоялось подведение итогов рекламной игры «Радужные каникулы». Двое жителей Дзержинска тоже стали счастливыми обладателями...
 
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