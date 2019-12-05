Двое дзержинцев выиграли путевки в Египет от «Радуги»

Источник материала: Новости Дзержинска

4 декабря 2019 года состоялось подведение итогов рекламной игры «Радужные каникулы». Двое жителей Дзержинска тоже стали счастливыми обладателями путевок в Египет.

22 победителя стали обладателями путевок на двоих в Египет и среди них двое дзержинцев: Врублевская Анна Станиславовна, Давыдов Алексей Николаевич.

Председатель комиссии – начальник отдела торговли и услуг Солигорского районного исполнительного комитета Аксённик Людмила Николаевна

Члены комиссии от ООО «Торговый дом «РАДУГА-СВЕТ»:

Коммерческий директор – Мурашова Ольга Николаевна

Заместитель директора по персоналу – Рыбак Татьяна Николаевна

Заместитель директора по операционной деятельности – Ефимчик Ольга Васильевна

Начальник службы безопасности – Судаленко Иван Александрович

Главный приз – 22 путевки на двоих в жаркий Египет. Общее количество участников составило 27528 человек. Рекламная игра проходила в 18-ти магазинах «Радуга».

Все подробности по телефону: +375 (29) 348-50-98



