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Бокс, а не хоккей. Нападающий срубил вратаря одним ударом

06.12.2019 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» дома обыграла «Сан-Хосе» (3:2 Б). В матче наиболее запомнилась состоялась стычка между форвардом «Шаркс» Джо Торнтоном и голкипером хозяев Петром Мразеком в середине второго периода, пишет sportbox.

Торнтон попытался проткнуть шайбу в ворота уже после того, как Мразек накрывал ее ловушкой. Канадский нападающий попал Мразеку по руке, что вызвало его негодование. Вратарь «Каролины» отмахнулся от Торнтона клюшкой. В ответ на это ветеран «Сан-Хосе» сильно ударил Мразека кулаком в голову, после чего голкипер упал на лед и долго не мог встать.

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