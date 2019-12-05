С 5 декабря МВД Республики Беларусь проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе»

Принять участие в конкурсе могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Авторские работы принимаются в номинациях:
– «Я б в милицию пошел» – участвуют работы, отражающие желание молодежи поступить на службу в органы правопорядка;
– «Историческое наследие» – памятники, музейные композиции с символикой МВД;
– «Милиция – детям» – рассматриваются работы о защите прав подростков и детей;
– «Дорожная безопасность» – профилактика нарушений Правил дорожного движения;
– «Служба дни и ночи» – об особенностях службы в милиции и внутренних войсках.
Авторские работы с заявками принимаются до 20 февраля 2020 года по адресу:
Жюри выберет не более трех финалистов в каждой номинации, среди которых по сумме баллов определятся победители. Торжественное награждение состоится накануне Дня милиции.
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Подготовила
Елена БЕЛКО