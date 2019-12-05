С 5 декабря МВД Республики Беларусь проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе»

Источник материала: Газета Авангард





Принять участие в конкурсе могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Авторские работы принимаются в номинациях:

– «Я б в милицию пошел» – участвуют работы, отражающие желание молодежи поступить на службу в органы правопорядка;

– «Историческое наследие» – памятники, музейные композиции с символикой МВД;

– «Милиция – детям» – рассматриваются работы о защите прав подростков и детей;

– «Дорожная безопасность» – профилактика нарушений Правил дорожного движения;

– «Служба дни и ночи» – об особенностях службы в милиции и внутренних войсках.

Авторские работы с заявками принимаются до 20 февраля 2020 года по адресу: uios@mvd.gov.by Заявка оформляется в произвольной форме с данными об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).

Жюри выберет не более трех финалистов в каждой номинации, среди которых по сумме баллов определятся победители. Торжественное награждение состоится накануне Дня милиции.

На странице https://mvd.gov.by/ru/stocks/41 можно ознакомиться с положением о проведении конкурса, скачать баннер для размещения на других интернет-ресурсах или просмотреть работы конкурсантов. Следить за ходом конкурса можно и в соцсетях: https://vk.com/mvdgovby , https://instagram.com/mvdgovby .

Подготовила

Елена БЕЛКО