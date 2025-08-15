Как не попасть на штрафы от Государственной инспекции по охране труда

Источник материала: ProBusiness

Сфера общественного питания связана с повышенными рисками для работников: горячие поверхности, острые ножи, скользкие полы и необходимость быстрого темпа работы увеличивают вероятность травм. При этом нарушения в документации по охране труда могут обернуться для нанимателя не только штрафами, но и серьезными последствиями в случае несчастного случая. Как правильно организовать систему охраны труда в кафе, ресторане или столовой? Какие документы обязательны, а какие меры помогут минимизировать риски? Директор ЧП «Промкомпания Консалт» Станислав Моисеенко рассказал «Про бизнес» о ключевых требованиях и приводит примеры из практики, показывающие, к чему приводит пренебрежение правилами безопасности.

Станислав Моисеенко

Директор ЧП «Промкомпания Консалт»

Документация по охране труда для организаций общепита

— Особенностью общепита является использование значительного количества электрических приборов и техники, используемых для приготовления пищи. Именно поэтому необходимо обратить внимание при подготовке документов по охране труда, которые застрахуют нанимателя от возможных неблагоприятных последствий при несчастных случаях, если такие произойдут.





Пройдемся по базовым документам:

Программа вводного инструктажа и соответственно журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда. Здесь особых рекомендаций нет, так как достаточно разработать программу и по ней провести инструктаж с записью в журнал.

Пример из практики: в ресторане быстрого питания Бреста после проверки департаментом по охране труда к административной ответственности был привлечен руководитель (директор) за несоблюдением требований по охране труда. Было установлено, что с кухонным рабочим Ивановым И.И. (ФИО изменено) не проведен вводный инструктаж по охране труда (отсутствовала запись в журнале вводного инструктажа по охране труда).

Стоит отметить, что с другими работниками инструктаж проведен вовремя, а тут по стечению обстоятельств забыли и никто не проконтролировал. Первичный инструктаж по охране труда непосредственным руководителем был проведен как полагается — в первый рабочий день.

Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, а также журнал регистрации инструктажа по охране труда. Здесь необходимо уделить особое внимание разработке инструкций по охране труда. Для этого у вас должна быть вся документация на используемое оборудование (инструкции по эксплуатации), на основании которых и разрабатываются инструкции по охране труда. Когда инструкции разработаны — проводится инструктаж по охране труда до начала самостоятельной работы. Первичный инструктаж проводится обязательно с практическим показом безопасных приемов и методов работы. Сразу обозначим, что каждые полгода необходимо проводить повторный инструктаж.

Следующий важный этап — это проведение стажировки. Стажировка оформляется приказом (распоряжением). Во время стажировки рабочие выполняют работу под руководством руководителя соответствующего подразделения либо других высококвалифицированных работников с соответствующим стажем не менее 3 лет. На время стажировки за одним руководителем стажировки можно закрепит не более 2 рабочих.





Проверка знаний по охране труда с оформлением протокола. Здесь следует обратить внимание на то, что наниматель разрабатывает и утверждает билеты для проверки знаний. Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год.

Допуск к самостоятельной работе с оформлением соответствующего приказа (распоряжения). После успешной проверки знаний оформляется допуск.

Также весьма важным является:

Прохождение в установленном порядке медосмотра. Без медсправки нельзя принимать на работу работника общепита, где есть необходимость в профессиональном отборе; Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Наниматель обязан разработать соответствующий перечень и выдать работнику СИЗ с оформлением личной карточки. Постановление СанПиН № 12 (Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания) обязывает обеспечить также работника, участвующего в процессе производства продукции, санитарной одеждой.





В соответствии с тем же СанПиН № 12, в организациях общепита запрещается:

проживание людей в помещениях организации;

проведение работ и оказание услуг, не связанных с деятельностью организации;

содержание в производственных, вспомогательных (складских) и бытовых помещениях животных и птиц;

нахождение посторонних лиц, не являющихся работниками организаций, в производственных и бытовых помещениях;

курение (потребление) табачных изделий, кроме организаций, реализующих табачные изделия и имеющих предназначенные для обслуживания граждан (покупателей) помещения или места, специально предназначенные для курения с действующей системой вентиляции и оборудованные в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Организации общепита должны быть снабжены универсальными аптечками первой помощи.

Когда все перечисленное в полном порядке и оформлено в соответствии с требованиями законодательства, то в случае несчастного случая нанимателю стоит только грамотно провести расследование несчастного случая с оформлением акта.

При несчастном случае необходимо выполнить следующие действия: Немедленно безопасно прекратить работу. Обеспечить личную безопасность и принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего. Оказать потерпевшему первую помощь, вызвать по телефону «103» на место происшествия или доставить потерпевшего в организацию здравоохранения. Сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц. Обеспечить до начала расследования несчастного случая сохранение обстановки на месте его происшествия, а если это невозможно — зафиксировать обстановку путем составления схемы, фотографирования или иным способом.

Основные травмирующие факторы в общепите

Как показывает практика, доля несчастных случаев в организациях общепита относительно велика, что свидетельствует о важности организации охраны труда в данной индустрии.

Работа с нагревательными приборами и открытым огнем: плиты, чайники, мангалы. Часто нарушения требований охраны труда происходят при соприкосновении с горячими поверхностями плит, при контакте с кипящими жидкостями, брызгами масла. Задача нанимателя свести к минимуму возможность травмирования данными приборами путем проведения подробных инструктажей, обязательных стажировок, применения мер технического характера для ограждений горячих поверхностей, обязательного и постоянного обслуживания нагревательных приборов специализированной организацией.





Работа с режущим инструментом: ножи, слайсеры, овощерезки и т.д. Основными причинами несчастных случаев при работе с режущим инструментом является отсутствие необходимых СИЗов, а также личная неосмотрительность работника. Последняя является одним из ключевых факторов травмирования, так как на любой ресторанной кухне важна скорость приготовления блюд, что в свою очередь сильно снижает концентрацию работника. Для предотвращения таких травм необходима обязательная выдача СИЗ, а также применение автоматизированных способов нарезки продуктов.

Перенос тяжестей. На данный фактор приходится небольшое количество несчастных случаев в системе общепита, так как в настоящее время большая часть продукции поступает в организации общепита в разделанном виде либо в специальной таре — удобной для переноски. Однако такие несчастные случаи все же есть. И для их исключения, помимо общих требований, необходимо использование специальных машин и механизмов, исключающих ручное перемещение грузов. Но это в свою очередь влечет обязанность поддерживать данные механизмы в исправном обслуженном состоянии.





И как бы банально это не звучало одной из причин несчастных случаев на кухне является «мокрый пол» приводящий к падению работников и посетителей.

Наверное, каждый человек в своей жизни сталкивался с проблемой разлива жидкости на кухне и скользкого пола. В ресторанной деятельности разлив жидкостей, напитков на кухне — обычное дело. Для предотвращения несчастных случаев, помимо общих требований, наниматель должен предусмотреть нескользящее покрытие пола, выдачу нескользящей обуви персоналу, а также наличие уборочного инвентаря и работника, который должен оперативно устранять разливы и устанавливать специальные таблички «осторожно скользко» до полного высыхания поверхности пола, для предупреждения посетителей.