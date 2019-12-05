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Белорусы выбрали любимые пельмени и мороженое

06.12.2019 17:38 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусы выбрали любимые пельмени и мороженое
фото: Санта Бремор

Любимые продукты белорусов определило народное голосование. В нем приняли участие представители всех регионов, возрастных и социальных групп. Организаторы распространили около 3 млн. анкет и опросили 2653 человека. Респондентов просили не просто выбрать варианты из списка, а без подсказок назвать любимые марки. Это позволило определить товары, которые белорусы выбирают сами и рекомендуют другим.

Исследование показало, что среди мороженого с большим отрывом лидирует «ЮККИ». Оно оказалось любимой маркой почти во всех регионах страны. Второе место занимает Soletto, третье – «ТОП».

 
 
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фото: Санта Бремор Любимые продукты белорусов определило народное голосование. В нем приняли участие представители всех регионов, возрастных и...
 
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