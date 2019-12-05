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Потом успокаивал племянников: минчанин в маске пытался ограбить родного брата

06.12.2019 17:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сыщики столичного угро задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на квартиру по улице Каменногорской.

На линию «102» поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный проник в квартиру по ул.Каменногорской в Минске, где находятся ее несовершеннолетние дети, угрожает ножом и требует деньги. 

Выяснилось, что пока отец и мать были на работе, 14-летний подросток находился один дома. Домой возвращалась сестра – он открыл ей дверь через домофон. Пока девочка поднималась по лестнице, фигурант проник в квартиру и закрыл парня в ванной комнате. Там же запер и 8-летнюю девочку.

Мужчина пытался самостоятельно найти в квартире деньги, но безуспешно. Он взял нож, привел детей в одну из комнат и угрожал расправой, если они не покажут, где родители прячут свои сбережения.

Несовершеннолетние назвали несколько мест, но там денег не оказалось. Тогда подросток предложил позвонить маме и спросить, где они лежат. Женщина сказала, что денег в квартире нет, и затем незамедлительно обратилась за помощью в милицию. Не найдя в квартире ценных вещей, мужчина покинул помещение.


Оперативники и следователи столицы установили личность фигуранта. Им оказался 38-летний минчанин – родной брат хозяина квартиры, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Преступление он спланировал заранее. Чтобы племянники его не узнали, надел маску с прорезями для глаз, перчатки, изменил интонацию и голос. Он знал, что хозяева квартиры недавно получили крупную сумму денег от продажи недвижимости, и хотел украсть их для личных нужд.

После того, как хозяин квартиры узнал о произошедшем, сразу позвонил родному брату и попросил приехать. Тот переоделся и вернулся в квартиру, из которой еще недавно так поспешно уходил. При этом он поддерживал брата и успокаивал племянников, сообщает МВД
 
Теги: Минск
 
 
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Сыщики столичного угро задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на квартиру по улице Каменногорской.
 
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