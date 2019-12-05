Обращение Лукашенко к Национальному собранию шестого и седьмого созывов

Источник материала: Чырвоны прамень

В Беларуси сформирован по-настоящему работоспособный представительный и законодательный орган, отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к депутатам Палаты представителей и членам Совета Республики Национального собрания шестого и седьмого созывов.





Формирование современного парламента проходило в достаточно непростой период. «Первые годы перестройки, развал Советского Союза больно ударили по всем сферам жизнедеятельности страны, — констатировал Президент. — Пожалуй, самым тяжелым испытанием стала несправедливость, с которой столкнулся народ в эпоху перемен. Людям, которые всю жизнь честно трудились, не на что было жить и нечего было оставить своим детям. По факту страна стояла на краю пропасти».

Президент отметил, что тогда предстояло сохранить общенародную собственность, необходимо было закрепить социальную направленность внутренней политики государства, установить правовой порядок и пресечь экстремизм и бандитизм. В этих условиях надо было строить страну, наводить порядок, и порядок был наведен.

Глава государства обратил внимание, что создание двухпалатного парламента — Национального собрания Республики Беларусь — обеспечило последовательное и эффективное проведение намеченных социально-экономических преобразований.

За время своей деятельности белорусский парламент принял более 2 тыс. законов, из которых около 300 — результат труда завершающего свою работу депутатского корпуса.

Глава государства убежден, что новоизбранные депутаты сохранят преемственность продуктивного и актуального законотворчества.

Парламентские выборы прошли в открытой конкурентной борьбе, при большом числе претендентов на депутатский мандат, заявил Президент.

«Сделанный белорусами выбор в очередной раз показал стабильность нашего общества, его приверженность традиционным ценностям и стремление к мирному созиданию», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«Сегодня все понимают, что залог успешного развития страны — это прежде всего политическая стабильность и слаженная работа всех ветвей власти: парламента, правительства и судов», — сказал Александр Лукашенко.

«Парламентариям седьмого созыва предстоит подключиться к работе над проектами, которые находятся в плоскости глобальных политических решений. У нас уже накопился ряд вопросов, которые нужно сообща решать на уровне Основного закона. Поэтому, видимо, нам с вами, новым составом парламента, предстоит организовать и присоединиться к работе по совершенствованию нашей Конституции», — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что избранные парламентарии являются представителями одной из ветвей власти — законодательной.

Президент сделал акцент на необходимости слышать людей, которые за них проголосовали, и идти в исполнительные органы, чтобы эти вопросы решать.

«Поддержка социально уязвимых категорий есть и будет одним из векторов нашей политики. Однако уровень развития нашего общества и гражданской ответственности белорусов позволяет менять характер такой поддержки. Постепенно переходить от патерналистской модели к поддерживающей, когда государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, а создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решать свои проблемы. То есть не рыбу, а удочку в руки», — сказал Президент.

Особое внимание следует обратить на тему демографической безопасности, считает Александр Лукашенко.

«Открывая спортивные объекты при школах, я прошу, чтобы дети тащили ленивых родителей на эти спортивные объекты. И это не только внешнее требование, в этом большой смысл: люди болеть меньше будут, меньше в аптеки будут ходить и стоять в очереди, требуя, чтобы лекарства были подешевле» — с сожалением констатировал Александр Лукашенко.

По словам Главы государства, задача нового парламента — сохранить преемственность экономического курса, обеспечивая устойчивое развитие суверенного белорусского государства, динамику роста экономики и благосостояния граждан.

«Может быть интуитивно, может, идя от жизни, но мы четко определили свою внешнюю политику. С соседями надо жить в дружбе. Их не выбирают — они от Господа», — сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь также не может не иметь хороших отношений с США. «Если они хотят. Потому что это империя», — отметил он. «Мы не можем иметь плохих отношений, нам повезло в этом плане, с новой империей, которая возродилась, — КНР».

«Если мы будем терпеливо, спокойно двигаться вперед, развивая свою экономику, нам никакие внешние угрозы не страшны», — уверен Александр Лукашенко.

«И я не хочу перечеркнуть все, что сделал вместе с вами, народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху. И куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства констатировал, что двусторонние отношения с Россией развиваются по-разному. «Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в конечном итоге мы всегда были, остаемся и, уверен, останемся союзниками», — пояснил он.