Источник материала: Новости Волковыска

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина сегодня, 6 декабря 2019 года, высказалась о дате президентских выборов. По ее мнению, лучшее время для их проведения – лето.

В 2020 году в Беларуси должны состояться выборы президента. Точную дату их проведения еще не назначили, но Ермошина рассказала журналистам, к чему склоняется Центризбирком:

«Никакой другой оптимальной даты как конец августа следующего года я не вижу. Но когда президентские выборы будут назначены – это будет зависеть от политической воли руководства».

По ее словам, вопрос о назначении даты выборов будет вынесен на весеннюю сессию парламента. Лидия Ермошина добавила, что в разгар лета будет удобно проводить агитацию и уличные пикеты.

Дату 30 августа Лидия Ермошина назвала еще в апреле этого года. Она сказала, что по Конституции президентские выборы проводятся не позднее 3 месяцев до истечения срока полномочий.

30 августа 2020 года является последним воскресеньем месяца и полностью удовлетворяет всем условиям.