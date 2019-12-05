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Fitch улучшило прогноз роста российского ВВП
06.12.2019 18:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: playnj.com
Международное рейтинговое агентство прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4% вместо заявленного ранее 1,2%.
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Эксперты отметили рост в промышленном секторе, строительстве и розничных продажах, несмотря на ограничительные меры Центробанка в необеспеченном потребительском кредитовании.
Что касается прогноза на 2020 и 2021 годы, то он также повышен с 1,9% до 2%. Это связано снижением инфляционных рисков и ожиданий, а также с ослаблением глобальной денежно-кредитной системы. Fitch пронрзирует, что инфляция в 2021 году останется близкой к уровню 4%.
В начале года Fitch подтвердило суверенные рейтинги России на уровне BBB– с позитивным прогнозом. А международное рейтинговое агентство Moody’s повысило суверенный рейтинг России с Ba1 до Baa3.
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Международное рейтинговое агентство прогнозирует рост ВВП России на уровне 1,4% вместо заявленного ранее 1,2%.
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