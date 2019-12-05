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Хоккей. Дмитрий Дудик рассказал о подготовке молодёжной сборной к ЧМ в первом дивизионе

06.12.2019 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусская молодежная сборная по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира в первом дивизионе. Изначально на сбор главный тренер Дмитрий Дудик вызвал 34 игрока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас их стало меньше – семеро уже покинули стан команды. Тренерский корпус отказался от услуг Воронова, Волченкова, Казьянина, Куриловича, Мартынова, Спивака и Климовича. Окончательный состав команды Дмитрий Дудик озвучит 8 декабря.

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Хоккей. Дмитрий Дудик рассказал о подготовке молодёжной сборной к ЧМ в первом дивизионе

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею (U-20):
Данила Климович пока все-таки слишком неуравновешен. Тяжело ему даются такие важные турниры.

Основная генеральная мысль – чтобы в строгую оборону, которую мы продемонстрировали на турнире в Бобруйске, органично влились исполнители из Северной Америки.

Хоккей. Дмитрий Дудик рассказал о подготовке молодёжной сборной к ЧМ в первом дивизионе

Хоккей. Дмитрий Дудик рассказал о подготовке молодёжной сборной к ЧМ в первом дивизионе

Хоккей. Дмитрий Дудик рассказал о подготовке молодёжной сборной к ЧМ в первом дивизионе

В стартовой игре 9 декабря подопечные Дмитрия Дудика встретится со сверстниками из Австрии, всего сборные проведут по пять поединков. На кону – единственная путевка в элитный дивизион.

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Теги: Минск
 
 
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