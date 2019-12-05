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Суворовцы поздравили с наступающим Новым годом пенсионеров из интерната в Столбцовском районе

06.12.2019 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне Нового года подарок получили постояльцы Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов Столбцовского района от Минского суворовского училища, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Суворовцы поздравили с наступающим Новым годом пенсионеров из интерната в Столбцовском районе

Традиционный марафон добра воспитанники впервые решили посвятить не детям, а именно пожилым людям. Активисты в погонах поздравили каждого, подарки доставляли прямо в комнаты. Подготовили и концертную программу. Завершился вечер красочным фейерверком.

Суворовцы поздравили с наступающим Новым годом пенсионеров из интерната в Столбцовском районе

Екатерина Чичерова поделится впечатлениями от праздника подробности в видеоматериале.

Суворовцы поздравили с наступающим Новым годом пенсионеров из интерната в Столбцовском районе

Люди в материале: Екатерина Чичерова
 
 
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Новости Беларуси. Накануне Нового года подарок получили постояльцы Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов Столбцовского района...
 
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