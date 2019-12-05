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В Минске МАЗ вытолкнул маршрутку на тротуар

06.12.2019 17:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Маршрутное такси вылетело на тротуар после столкновения с грузовиком на столичном проспекте Победителей. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 6 декабря, в 17.00. Предварительно установлено, что водитель МАЗа ехал со стороны улицы Гвардейской в направлении улицы Игнатенко во второй полосе. При перестроении в первую полосу он врезался в маршрутное такси Mercedes. От удара микроавтобус вылетел на тротуар.

В результате ДТП водитель маршрутки получил травмы и для обследования был доставлен в больницу. Пассажиров Mercedes медики осмотрели на месте. Госпитализация им не потребовалась.

 
 
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Авария произошла 6 декабря, в 17.00, на проспекте Победителей.
 
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