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В Минске МАЗ вытолкнул маршрутку на тротуар
Источник материала: Tut.by
Маршрутное такси вылетело на тротуар после столкновения с грузовиком на столичном проспекте Победителей. Об этом
Авария произошла 6 декабря, в 17.00. Предварительно установлено, что водитель МАЗа ехал со стороны улицы Гвардейской в направлении улицы Игнатенко во второй полосе. При перестроении в первую полосу он врезался в маршрутное такси Mercedes. От удара микроавтобус вылетел на тротуар.
В результате ДТП водитель маршрутки получил травмы и для обследования был доставлен в больницу. Пассажиров Mercedes медики осмотрели на месте. Госпитализация им не потребовалась.
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Авария произошла 6 декабря, в 17.00, на проспекте Победителей.
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