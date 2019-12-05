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Ёлка от жителей района и конкурс на лучшее украшение: как готовятся к Новому году в Старых Дорогах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Елку уже начали украшать в Старых Дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новогоднее дерево городу дарят сами жители непосредственно со своего приусадебного участка. Его устанавливают на центральной площади. Дерево с так называемыми голубыми ветками в высоту более 14 метров.
Николай Журавлев, заместитель директора Стародорожского жилищно-коммунального хозяйства:
Кроме того, в период с 20 по 24 декабря будет проведен смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление административных зданий, магазинов и зданий индивидуальных предпринимателей и частных подворий граждан.
Украшают к зимним праздникам весь город. Из новинок – большой светодиодный новогодний шар.
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Новости Беларуси. Елку уже начали украшать в Старых Дорогах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Новогоднее дерево городу дарят сами жители непосредственно со...
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