﻿ Чемпион по тараканьим бегам и новогодние мастер-классы. Куда сходить в выходные в Витебске. 21.by
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Чемпион по тараканьим бегам и новогодние мастер-классы. Куда сходить в выходные в Витебске

06.12.2019 17:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В «ТриО» приглашают на мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. В Задвинье соберутся на зимний слет коллекционеры. А еще в Витебске проходит выставка экзотических животных и насекомых — там даже есть чемпион по тараканьим бегам.

Новогодние мастер-классы


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Где: «ТриО» (пр. Строителей, 15в)

Когда: 7 декабря, с 14.00 до 17.00

Вход: бесплатный

Пора готовиться к Новому году! В «ТриО» пройдут творческие мастер-классы по изготовлению елочной игрушки в стиле декупаж и открытки в технике скрапбукинг.

Мастер-классы по декупажу (возраст участников — 10+) будут проходить блоками каждый час (14.00, 15.00, 16.00), а открытку (возраст участников 4+) можно будет сделать с 14.00 до 17.00.

Зимний слет коллекционеров


Фото: Игорь Матвеев

Где: «Золотое кольцо города Витебска «Двина» (ул. Чайковского, 3)

Когда: 7 декабря, 10.00−14.00

Билеты: школьникам — 1 рубль, взрослым — 2 рубля, детям до 5 лет — бесплатно

В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо города Витебска «Двина» состоится зимний слет коллекционеров. Можно будет увидеть собрания монет, банкнот, значков, марок, открыток и пообщаться с их владельцами.

В 12.00 — розыгрыш беспроигрышной лотереи.

Выставка экзотических животных и насекомых


Фото: Reuters

Где: областной методический центр народного творчества (ул. Ленина, 35а)

Когда: до 15 декабря, 10.00−18.00 (выходной: понедельник)

Билеты: детям до 3 лет — бесплатно, взрослый — 3−4 рубля, детский — 2,5−3,5 рубля

На выставке работают два зала: в одном — насекомые, во втором — животные.

В частности, в коллекции есть улитки, скорпионы, пауки-птицееды, многие виды рептилий, амфибий, млекопитающих. И кто бы мог подумать, что интересными бывают даже тараканы: на выставке есть тараканы-«автомобильчики», тараканы-«черепашки» и даже чемпион по тараканьим бегам!

Некоторых животных можно потрогать. Разрешается фото- и видеосъемка.

Хороших выходных!

 
Теги: Витебск
 
 
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В «ТриО» приглашают на мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. В Задвинье соберутся на зимний слет коллекционеры. А еще в Витебске проходит выставка...
 
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