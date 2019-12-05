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Чемпион по тараканьим бегам и новогодние мастер-классы. Куда сходить в выходные в Витебске
Источник материала: Tut.by
В «ТриО» приглашают на мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. В Задвинье соберутся на зимний слет коллекционеры. А еще в Витебске проходит выставка экзотических животных и насекомых — там даже есть чемпион по тараканьим бегам.
Новогодние мастер-классы
Пора готовиться к Новому году! В «ТриО» пройдут творческие мастер-классы по изготовлению елочной игрушки в стиле декупаж и открытки в технике скрапбукинг.
Мастер-классы по декупажу (возраст участников — 10+) будут проходить блоками каждый час (14.00, 15.00, 16.00), а открытку (возраст участников 4+) можно будет сделать с 14.00 до 17.00.
Зимний слет коллекционеров
В культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо города Витебска «Двина» состоится зимний слет коллекционеров. Можно будет увидеть собрания монет, банкнот, значков, марок, открыток и пообщаться с их владельцами.
В 12.00 — розыгрыш беспроигрышной лотереи.
Выставка экзотических животных и насекомых
На выставке работают два зала: в одном — насекомые, во втором — животные.
В частности, в коллекции есть улитки, скорпионы, пауки-птицееды, многие виды рептилий, амфибий, млекопитающих. И кто бы мог подумать, что интересными бывают даже тараканы: на выставке есть тараканы-«автомобильчики», тараканы-«черепашки» и даже чемпион по тараканьим бегам!
Некоторых животных можно потрогать. Разрешается фото- и видеосъемка.
Хороших выходных!
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В «ТриО» приглашают на мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. В Задвинье соберутся на зимний слет коллекционеры. А еще в Витебске проходит выставка...
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