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В Сморгони внук украл у своей бабушки 180 тысяч долларов. Откуда у пенсионерки столько денег?

06.12.2019 17:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сморгони у пенсионерки укради 180 тысяч долларов. Деньги находились в сейфе в ее доме. Оказалось, кражу совершил внук пожилой женщины, рассказывает газета «Светлы шлях».


Фото: Reuters

Правда, деньги принадлежали не пожилой женщине, а руководителю минской фирмы, который отдал для хранения такую большую сумм сыну пенсионерки, который в свою очередь спрятал 180 тысяч долларов в сейф в доме у мамы.

А кражу совершил внук пожилой женщины, рассказали в СК.

 
 
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В Сморгони у пенсионерки укради 180 тысяч долларов. Деньги находились в сейфе в ее доме. Оказалось, кражу совершил внук пожилой женщины.
 
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