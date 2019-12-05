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В Сморгони внук украл у своей бабушки 180 тысяч долларов. Откуда у пенсионерки столько денег?
Источник материала: Tut.by
В Сморгони у пенсионерки укради 180 тысяч долларов. Деньги находились в сейфе в ее доме. Оказалось, кражу совершил внук пожилой женщины,
Правда, деньги принадлежали не пожилой женщине, а руководителю минской фирмы, который отдал для хранения такую большую сумм сыну пенсионерки, который в свою очередь спрятал 180 тысяч долларов в сейф в доме у мамы.
А кражу совершил внук пожилой женщины, рассказали в СК.
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В Сморгони у пенсионерки укради 180 тысяч долларов. Деньги находились в сейфе в ее доме. Оказалось, кражу совершил внук пожилой женщины.
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