В Сморгони внук украл у своей бабушки 180 тысяч долларов. Откуда у пенсионерки столько денег?

Источник материала: Tut.by

В Сморгони у пенсионерки укради 180 тысяч долларов. Деньги находились в сейфе в ее доме. Оказалось, кражу совершил внук пожилой женщины, рассказывает газета «Светлы шлях».



Фото: Reuters

Правда, деньги принадлежали не пожилой женщине, а руководителю минской фирмы, который отдал для хранения такую большую сумм сыну пенсионерки, который в свою очередь спрятал 180 тысяч долларов в сейф в доме у мамы.

А кражу совершил внук пожилой женщины, рассказали в СК.