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Новости экономики за 06.12.2019

06.12.2019 17:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько страна заработала на «налоге на Google»? Сколько Boeing пополнят национальный авиапарк? И почему мировые цены на продовольствие бьют рекорды? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ БЬЮТ РЕКОРДЫ

Мировые цены на продовольствие бьют рекорды. Главные драйверы – мясо и растительное масло. Индекс цен на последнее поднялся в ноябре на 10 %. А все потому, что выросли котировки на пальмовое масло на фоне общемирового спроса на импорт. Выросла также стоимость рапсового и соевого масла – все из-за возможного дефицита предложения в 2020 году.

Новости экономики за 06.12.2019

Индекс цен на мясо поднялся на 4 %, что стало самым значительным месячным приростом более чем за 10 лет. Больше всего под влиянием стабильного спроса на импорт выросли котировки цен на говядину и баранину, в особенности со стороны Китая ввиду приближающихся в конце года праздников. Выросли также цены на свинину и на мясо птицы.

В МОНГОЛИИ ПОСТРОЯТ МОЛОЧНЫЙ КЛАСТЕР ПО БЕЛОРУССКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Строительство молочного кластера с использованием белорусских технологий и оборудования начнется в Монголии в середине 2020 года. Банк развития предоставит кредит, из средств которого будут финансироваться проектирование, комплектация и строительство кластера.

Новости экономики за 06.12.2019

На первом этапе предусматриваются инвестиции с белорусской стороны в размере 35 миллионов евро. Кластер будет включать молочный завод общей мощностью 100 тонн молока в сутки и молочно-товарный комплекс на 600 голов.

АВИАПАРК «БЕЛАВИА» ПОПОЛНЯТ ДЕВЯТЬ САМОЛЕТОВ BOEING

9 самолетов Boeing пополнят авиапарк национального авиаперевозчика в 2020 году. Два 737-х в лизинг и семь самолетов нового поколения Boeing 737 MAX 8. В данный момент «Белавиа» эксплуатирует 19 самолетов производства американской компании.

Новости экономики за 06.12.2019

В течение пяти месяцев с самолетами модели 737 произошло два авиакатастрофы. После этого многие страны и авиакомпании приостановили из использование. Позже такую ​​меру применила и сама компания Boeing.

СКОЛЬКО СТРАНА ЗАРАБОТАЛА НА «НАЛОГЕ НА GOOGLE»?

В Беларуси на начало декабря «налог на Google» уплачивали 74 иностранные компании, которые предоставляют услуги в электронной форме физлицам. За 9 месяцев 2019 года госбюджет пополнился за счет этого сбора на 16 миллионов 744 тысячи рублей.

Новости экономики за 06.12.2019

Среди компаний, которые его уплачивают, значатся Google, Amazon, Apple, Linkedin, Netflix, Booking.com, Uber, Viber и Itunes. К услугам в электронной форме относятся, к примеру, предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга, предоставление доступа к поисковым системам.

Люди в материале: Наталья Надольская
 
 
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Новости Беларуси. Сколько страна заработала на «налоге на Google»? Сколько Boeing пополнят национальный авиапарк? И почему мировые цены на продовольствие бьют рекорды?...
 
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