Готовы ли горецкие дороги к зиме?

Источник материала: Горецкий вестник

Где сделают автостоянку, чтобы разгрузить движение по Куйбышева возле рынка? Когда решат проблему с освещением на улице Тимирязева, по которой дети ходят в школу? Нужна ли стоянка возле яслей-сада №3 по Калинина? Правда ли, что в академии решили купить машину, которая будет посыпать дорожки, косить, поливать и многое другое? Когда заасфальтируют дорогу на Селец? Обо всем этом — в завтрашнем «Горецком вестнике».

Готовы ли горецкие дороги ко внезапной зиме и кто за это отвечает — читайте в газете«Горецкий вестник» за 7 декабря