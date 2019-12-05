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Готовы ли горецкие дороги к зиме?

06.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Где сделают автостоянку, чтобы разгрузить движение по Куйбышева возле рынка? Когда решат проблему с освещением на улице Тимирязева, по которой дети ходят в школу? Нужна ли стоянка возле яслей-сада №3 по Калинина? Правда ли, что в академии решили купить машину, которая будет посыпать дорожки, косить, поливать и многое другое? Когда заасфальтируют дорогу на Селец? Обо всем этом — в завтрашнем «Горецком вестнике».

 

Коммунальщики заготовили для зимы три с половиной тысячи тонн песчано-солевой смеси

 

Готовы ли горецкие дороги ко внезапной зиме и кто за это отвечает —  читайте в газете«Горецкий вестник» за 7 декабря

 

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  Где сделают автостоянку, чтобы разгрузить движение по Куйбышева возле рынка? Когда решат проблему с освещением на улице Тимирязева, по которой дети ходят в...
 
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