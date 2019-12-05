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Минское «Динамо» сыграет дома против «Северстали». Онлайн
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» начинает сегодня домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге. «Зубры» встретятся с череповецкой «Северсталью».
Минское «Динамо» начинает сегодня домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге. «Зубры» встретятся с череповецкой «Северсталью».
Белорусская команда проиграла 17 из 20 последних матчей, отдалившись от зоны плей-офф на 13 очков. Из хороших новостей — возвращение в строй лучшего защитника «Динамо» Марка-Андре Граньяни.
У «Северстали» дела не намного лучше, чем у минчан. Преимущество над «Динамо» составляет всего три очка, а отставание от зоны плей-офф — 10.
Аналитики
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.10.
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Минское «Динамо» начинает сегодня домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге. «Зубры» встретятся с череповецкой «Северсталью».
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