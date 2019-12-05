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Минское «Динамо» сыграет дома против «Северстали». Онлайн

06.12.2019 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» начинает сегодня домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге. «Зубры» встретятся с череповецкой «Северсталью».

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Минское «Динамо» начинает сегодня домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге. «Зубры» встретятся с череповецкой «Северсталью».

Белорусская команда проиграла 17 из 20 последних матчей, отдалившись от зоны плей-офф на 13 очков. Из хороших новостей — возвращение в строй лучшего защитника «Динамо» Марка-Андре Граньяни.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У «Северстали» дела не намного лучше, чем у минчан. Преимущество над «Динамо» составляет всего три очка, а отставание от зоны плей-офф — 10.

Аналитики букмекерской конторы Favbet верят, что сегодня «зубры» прервут серию поражений. Коэффициент на победу хозяев равен 1,81, на гостей — 2,13.

 

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.10.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Как минское "Динамо" сыграет с "Северсталью"?

"Динамо" победит в основное время 28%
"Динамо" выиграет в овертайме или по буллитам 8%
"Северсталь" одержит победу в основное время 52%
"Северсталь" возьмет два очка в овертайме или по буллитам 12%

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Минское «Динамо» начинает сегодня домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге. «Зубры» встретятся с череповецкой «Северсталью».
 
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