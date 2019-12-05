Минское «Динамо» сыграет дома против «Северстали». Онлайн

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта Минское «Динамо» начинает сегодня домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге. «Зубры» встретятся с череповецкой «Северсталью».

Партнер проекта Минское «Динамо» начинает сегодня домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге. «Зубры» встретятся с череповецкой «Северсталью».

Белорусская команда проиграла 17 из 20 последних матчей, отдалившись от зоны плей-офф на 13 очков. Из хороших новостей — возвращение в строй лучшего защитника «Динамо» Марка-Андре Граньяни.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

У «Северстали» дела не намного лучше, чем у минчан. Преимущество над «Динамо» составляет всего три очка, а отставание от зоны плей-офф — 10.

Аналитики букмекерской конторы Favbet верят, что сегодня «зубры» прервут серию поражений. Коэффициент на победу хозяев равен 1,81, на гостей — 2,13.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча, который начнется в 19.10.

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Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 925 человек Как минское "Динамо" сыграет с "Северсталью"? "Динамо" победит в основное время 28% "Динамо" выиграет в овертайме или по буллитам 8% "Северсталь" одержит победу в основное время 52% "Северсталь" возьмет два очка в овертайме или по буллитам 12% Все опросы